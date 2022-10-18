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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك.. قائمة الفريق أمام سموحة وسر غياب نداي عن المباراة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.
 

تعرف علي سبب غياب ابراهيما نداي عن قائمة الزمالك أمام سموحة
 

كشف مصدر بنادي الزمالك عن سبب غياب السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق عن قائمة الأبيض لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، والمقرر لها باستاد المقاولون العرب.

وأكد المصدر أن اللاعب يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية تعرض له في التدريبات الأخيرة قبل المباراة.
 


 

عادل حكما لمباراة الأهلى والإسماعيلي.. وقمر الدولة للزمالك وسموحة
 

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباريات اليوم الثانى فى بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم التى تقام ضمن منافسات الأسبوع الأول لبطولة الدوري فى نسخته الجديد .

ويلتقى فى الخامسة مساء الإسماعيلي مع الأهلي باستاد برج العرب ويقود المباراة محمد عادل كحكم ساحة فيما يساعده سمير جمال ويوسف البساطي فيما سيكون أحمد جمال حكمًا رابعًا وطارق مجدي كحكم var ويُساعده مصطفى عطية.

 

الضربة الأولى.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سموحة المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى:  محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" -محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - إمام عاشور -  يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري  - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا

 

 

 

 

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