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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف كان النبي يقضي صلاة الوتر الفائتة؟

صدى البلد

صلاة الوتر وقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لتختم بها صلاة الليل، وسميت بذلك لأنها تصلى وترًا، ركعة واحدة، أو ثلاثًا، أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعًا، مؤكدًا أنها سنة مؤكدة، وليست واجبًا على الصحيح.

 

صلاة الوتر 

الرسول صلى الله عليه وسلم فاته صلاة الوتر ذات ليلة فقضاه نهارا ولكن شفعا وليس وترا.

 

 كيف كان النبي يقضي صلاة الوتر الفائتة

واوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، أن الرسول عندما قضى صلاة الوتر الفائتة صلاها بالنهار شفعا كأن يكون المصلي يصلي الوتر ثلاث ركعات، فعليه ان يصليه أربع أو كان يصليه واحدة فليصلها اثنين وهكذا. 

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كيفية صلاة الوتر 

المصلي إما أن يوتر بركعة، أو بثلاث، أو بأكثر، فإن أوتر المصلي بركعة ركع وسجد وتشهد فيها وسلم.


واوضح الدكتور احمد ممدوح، امين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إنه إذا أوتر المصلي بثلاث ركعات فله صفتان كلتاهما مشروعة: الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، من غير التشهد الأوسط، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر»، وفي لفظ "كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن" رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31).


وأكمل: والثانية: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك، رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي، والصفة الثالثة.

 

هناك صفة ثالثة وهي أن يؤديها كصلاة المغرب بتشهد بعد الركعتين الأوليين ثم يقوم ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم، وقد جاء في الحديث: «لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ».

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