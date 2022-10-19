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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

20 مليون دولار شهريا..إيلون ماسك يكشف حجم خسائره بسبب الإنترنت المجاني لأوكرانيا

إيلون ماسك يكشف حجم
إيلون ماسك يكشف حجم خسائره بسبب الإنترنت المجاني لأوكرانيا

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركته "سبيس إكس" لم تتلق أي تمويل من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لتغطية تكاليف خدمة ستارلينك للإنترنت في أوكرانيا.

وقال ماسك إن سبيس إكس تخسر حوالي " 20 مليون دولار شهريا بسبب الخدمة والتكاليف غير المدفوعة المتعلقة بالتدابير الأمنية المعززة للدفاع عن الحرب السيبرانية، لكننا سنستمر في القيام بذلك".

وأضاف "لا توجد أموال من وزارة الدفاع ..إلا أن العديد من البلدان والمؤسسات والأفراد يدفعون مقابل 11 ألف/25 ألف محطة طرفية للخدمة".

وأشار ماسك إلى أن شركته أنفقت حوالي 80 مليون دولار لتمكين ودعم ستارلينك في أوكرانيا.

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يأتي ذلك بعدما قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها تدرس دفع تكاليف خدمات الإنترنت "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" في أوكرانيا.

وكشفت تقارير أمريكية عن أن شركة إيلون ماسك، أرسلت خطابا للبنتاجون قالت فيه إنها  لا يمكنها مواصلة تمويل خدمة ستارلينك في أوكرانيا، وإنها ربما ستضطر إلى إيقاف تمويلها، حال لم تحصل على ملايين الدولارات شهريا.

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