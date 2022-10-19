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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي روسي: نسعى لمنع امتداد أي تداعيات محتملة للأزمة بأفغانستان إلى الدول المجاورة

أليكسي بورودافكين
أليكسي بورودافكين

أعلن السفير الروسي لدى كازاخستان أليكسي بورودافكين، أن روسيا وكازاخستان، تبذلان جهودًا لمنع امتداد أي تداعيات محتملة للأزمة في أفغانستان إلى الدول المجاورة. 
وقال بورودافكين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن بلادنا، جنبا إلى جنب مع جيراننا في المنطقة، تحافظ على موقفها الصارم في مواجهة امتداد أي تداعيات محتملة للأزمة في أفغانستان".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن التوترات في أفغانستان احتدت بقوة بعد خروج القوات الأمريكية وحلفاؤها من البلاد بشكل مُخجل، بحسب قوله.
كما أوضح أن ما يزيد من حدة الأزمة "هي محاولات الغرب الجماعي لإعفاء نفسه من أي مسئولية لإعادة بناء دولة أفغانستان الممزقة، ودفع هذا البلد الذي مزقته الصراعات الداخلية إلى هاوية الفوضى الإرهابية".

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