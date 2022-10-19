بحد أدنى 595 جنيها.. شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022

حدد قانون العمل وقانون المعاشات الجديد شروطا جديدة للخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، وذلك بما يحفظ حقوق العمال والموظفين، وحدد لذلك سنًا قانونية كحد أدنى للاستفادة من المعاش المبكر، وهو سن الخمسين عامًا.

وربط قانون المعاشات الجديد بين مدد الاشتراك التأميني وبين الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، حيث يجب أن تتوفر نسبة معينة تصل إلى 240 شهرا، تزداد تدريجيا إلى 300 شهرا، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق قانون المعاشات الجديد.ط

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

وفيما يلي، نستعرض شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، وفقا لقانون المعاشات الجديد، والتي جاءت كالتالي:

- وصول سن الموظف أو العامل الذي يريد المعاش المبكر 50 سنة.

- عدم وقوع أي اجراء تأديبي من جانب المؤسسة التي يتبعها خلال فترة عمله.

- توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر الموظف أو دخل التسوية الأخير.

- لا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاش

- تسوية كل الحقوق التأمينية للعامل على أساس مدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات

- حال تجاوز الموظف أو العامل 55 عاما، في حين إن مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عا.

- يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بـ التأمينات الاجتماعية على أن يضاف إليها المدة الباقية لانتهاء الخدمة أو 5 أعوام أيهما أقل من الاثنين.

- يحرم الذي يقوم بالخروج على المعاش المبكر من التعيين في أي وحدات خاضعة لأحكام قانون العمل.

- وصول مدة الاشتراك التأميني بشكل فعلي بما لا يقل عن 240 شهراً، بحيث تكون لمدة 300 شهر بشكل فعلي بعد 5 أعوام من تاريخ العمل في القانون الجديد.

- أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الحد الأدنى للمعاش والذي يقدر بـ 916 جنيه.

- بذلك يجب أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الـ 916 جنيه وهو 595 جنيه تقريبا.

تعديل مقترحة

هناك بعض الاقتراحات من قبل أعضاء مجلس النواب لتعديل شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص والحكومي أيضا، والتي جاءت كالتالي:

- وضع فترة انتقالية تصل لـ 3 سنوات لتطبيق القانون الجديد، وتنص على أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، يمكنه تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بـ قانون المعاشات الجديد.

- إضافة العمالة المؤقتة التي مثل العاملون غير اللمنتظيم في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل والعاملون في القطاعات غير الرسمية.

- ضم المدد التي يتم شراؤها إلى مدة الاشتراك التأميني ويتم حسابها عند الخروج على المعاش.

يشار إلى أنه كان قد تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات لتعديل شروط المعاش المبكر، ومن المنتظر أن تكون هناك مقترحات أخرى بخصوص الخروج على المعاش المبكر، بما يلبي طموحات وطلبات المخاطبين بالقانون.