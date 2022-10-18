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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

المعاشات
المعاشات

وضع قانون المعاشات الجديد مجموعة من الشروط لاستحقاق المعاش، كما وضع شروطا أيضا لاستحقاق الابن أو الابنة المعاش، ومنها ألا تكون الابنة متزوجة، وألا يكون قد تخطى الابن 21 عاما، كشرط أساسي لاستحقاق المعاش.

لكن قانون المعاشات الجديد وضع استثناء لحصول الابن الذي تخطى سن 21 عاما على المعاش، حيث تضمن القانون 3 شروط، بتوافرها يمكن للابن أن يحصل على معاش، وذلك استثناء من أحكام القانون.

شروط حصول الابن 21 سنة على المعاش

وجاءت شروط استحقاق المعاش للابن بعد سن 21 سنة وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، كالتالي:

- العاجز عن الكسب.
- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين، بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.
- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

شروط استحقاق معاش المتوفي

أما بالنسبة لشروط استحقاق معاش المتوفي، وفقا لـ قانون المعاشات الجديد، فجاءت كالتالي:

الأرملة

يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي 
تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالتين الآتيتين:

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

الأرمل

- أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات , ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام 
- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش. 
الابن
ويشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

البنت

- ألا تكون متزوجة.

الوالدان

يستحقان المعاش بدون شروط وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد.

الإخوة والأخوات

- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل.

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير وفقًا لقانون المعاشات الجديد.

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