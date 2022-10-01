بمناسبة اليوم العالمي للمسنين .. ماذا قدم البرلمان لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات الجديد؟

يحتفل اليوم السبت 1 أكتوبر العالم باليوم العالمي للمسنين والذي يوافق اليوم السبت الأول من أكتوبر من كل عام.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حزمة من القرارات التي تقدمها الوزارة للمسنين وكبار السن تقديرا لمكانتهم وتأكيدًا على دعم الدولة لهم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، وانطلاقاً من التزام الدولة بكفالة حقوق المسنين من خلال تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة، في إطار من احترام الكرامة وضمان حقهم في الحياة.

وجاءت حزمة القرارات فى اليوم العالمي للمسنين كالتالي:

- زيادة ١٠٠ جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد.

- توصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة البريد .

- عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وعددهم ١٩٢ ناديا. وذلك من خلال شهر اكتوبر.



- فتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين سواء من هم في مؤسسات الرعاية.

- افتتاح دار مسنين خاصة للكفيفات من كبار السن بالشراكة مع جمعية النور والأمل وقرب افتتاح دار الباقيات الصالحات للمسنين المصابين بالزهايمر بالشراكة مع صندوق عطاء وجمعية الباقيات الصالحات.



- اشتراك مجاني للمسنين فوق الـ٦٥ عاما في معارض ديارنا لعرض منتجاتهم الحرفية.

- قرب إصدار قانون المسنين في دورة مجلس النواب الحالية.

- استمرار بنك ناصر الاجتماعي في طرح شهادة "رد الجميل " للعملاء من كبار السن ويبلغ العائد على شهادة رد الجميل لكبار السن ذات الـ 3 سنوات حوالي 15.25%، وفتح الحساب وإصدار البطاقة مجاني خلال شهر أكتوبر الجاري.

واحتفالا باليوم العالمي للمسنين ستعلن وزارة التضامن الاجتماعي آليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

واحتفالا باليوم العالمي للمسنين يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ماذا قدم البرلمان لأصحاب المعاشات فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات و المعاشات الجديد

- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد :

- تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.

- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.

- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.

كما وضع قانون التأمينات و المعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي و الاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.

- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

التعويضات في قانون التأمينات و المعاشات الجديد

- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب

- تصرف للأرامل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

الخروج على المعاش المبكر

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه الى المعاش المبكر، وأول هذه الشروط التي حددها القانون الجديد: «توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

وتشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش ».

وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.