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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظنوا أنها فقرة.. وفاة ساحر شهير على خشبة المسرح

الساحر الاسباني الشهير
الساحر الاسباني الشهير أرسينو بورو

توفى الساحر الإسباني الشهير " أرسينو بورو"، البالغ من العمر 46 عاما، على خشبة المسرح في إحدى القاعات الشهيرة في إسبانيا أثناء تقديمه أحد العروض الخاصة به على خشبة المسرح ولكنه أصيب بـنوبة قلبية أثناء تقديمه العرض. 


وبحسب ما ورد في الصحف الإسبانية، فإن وفاة الساحر الإسباني الشهير "أرسينو بورو" كانت مأسوية للغاية، فقد كان الساحر الشهير يحتضر على خشبة المسرح و يتألم و لكن ظن الجمهور أنها فقرة ضمن العرض الذي كان يقدمه . 

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وأشارت الصحف إلى أن أرسينو، كان يقف على خشبة المسرح حينها و بكامل نشاطه، و يقدم عرضا رائعا، وو لكنه فجأة أصيب بنوبة قلبية و وقع أرضا و لم يلحظ ذلك سوى ضابطا من الشرطة الاسبانية كانوا في الصفوف الأولى من العرض و قريبين للغاية من ارسينو . 

الساحر الإسباني الشهير


على الفور صعدا الضابطين إلى خشبة المسرح للتأكد أن ما يقوم به أرسينو لم يكن ضمن العرض و بالفعل كان الساحر الشهير مصابا بنوبة قلبية و حاول الضباط إنعاشه سريعا و لكن لم يتمكنا و توفى أرسينو حينها . 
جدير بالذكر أن الصحف الإسبانية أشارت إلى ان القاعة التي توفى فيها أرسينو كان يقدم عروضا عليها منذ 25 عاما فقد كانت بمثابة بيته الثاني، و اشتهر أرسينو حينما شارك في برنامج جوت تالنت وو قدم عروض للسحر خلاله أبهرت الجمهور و اكتسب حينها شهرة واسعة .

الساحر الإسباني أرسينو بورو خشبة المسرح اسبانيا العروض نوبة قلبية

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