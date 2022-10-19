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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

بحضور وزير الصحة.. بدءالمؤتمر الدولي الرابع لأسنان عين شمس

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع جامعة مصر الدولية،  بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد  ضياء عميد الكلية، الدكتور رامي ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسكرتير عام المؤتمر ، الدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور اشرف ابو خلف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و عمداء ووكلاء الكليات وعمداء واساتذة كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية. 

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان علي الأهمية العلمية للمؤتمر، والذي يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المستوى الأكاديمي والبحثي، فضلاً عن الاستفادة العلمية الكبيرة للطلاب، متمنيًا مزيد من التقديم لفريق العمل بالكلية والقائمين على المؤتمر.

كما اثني  على الجهود المبذولة من أساتذة طب الأسنان في مصر لإنشاء هذه الكلية في عام 1996، لافتًا إلى أن الكلية تشهد 25 عامًا من قصص النجاح، وتخرج فيها أجيال من أطباء الأسنان يعملون فى مختلف دول العالم.

وأكد  ان كلية طب الأسنان جامعة عين شمس تعد أحد أعرق وأهم كليات طب الأسنان في مصر، مشيرًا الى أهمية المكانة العلمية لها، بفضل ما تمتلكه من برامج علمية قوية في مختلف المجالات والتخصصات.

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وفي كلمته اوضح الدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس ان هذا المؤتمر يتواكب مع الاحتفال باليوبيل الفضي علي انشاء الكلية التي ولدت عملاقة بقياداتها المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص، الذي وضعها في مصاف كليات طب الأسنان المتقدمة علميا وبحثيا، مضيفا انه اصبح لدينا العديد من الخبرات في اجيال متعاقبة، مما اعطي الكلية الاستمرارية في التجديد والنجدد في مختلف الأنشطة العلمية.

وأوضح  ان مؤتمر الكلية الرابع يأتي بالتعاون مع جامعة مصد الدولية لإعطاء المثل في التعاون مع كافة هيئات المجتمع المدني في اطار مؤسسي يضمن الاستمرارية في النجاح والتقدم و ان مواكبة التحديث في طب الأسنان والذي تتسارع خطواته اصبح ضرورة حتمية تتطلب جهدا كبيرا علي كافة المستويات ومن هنا كان دور مؤتمر الكلية علي مدار دوراته السابقة من حيث استقدام العديد من الخبراء من كافة انحاء العالم.

واوضح الدكتور حسام توفيق عميد كلية طب الأسنان بجامعة مصر الدولية ان  نسعى لتنمية القدرات العلمية والمعرفية لدى خريجينا وأعدادهم بما يتوافق مع إحتياجات سوق العمل مما يساهم في تحقيقي التنمية المستدامة، من أجل بناء جيل يعي حدود رسالته ويرتكز على وعي معرفي أصول بقدر قيمة العلم  مشيرا ان انعقاد المؤتمر بمشاركة كليتا طب الأسنان بجامعة عين شمس وجامعة مصر الدولية يبرهن على أهمية التعليم ولا تأتي هذه المشاركة من فراغ حيث تتبوأ الكليتان قمة هرم التعليم في مجال طب الأسنان في مصر .

يشارك فى فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة طب الأسنان من الدول الأوربية والأمريكية والعربية ، بالإضافة إلى عمداء وأساتذة طب الأسنان بجمهورية مصر العربية، وكذلك يقام معرض دولى تشارك فيه الشركات المصرية والعالمية فى مجال طب الأسنان.

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المؤتمر الدولي الرابع سنان جامعة عين شمس جامعة مصر الدولية

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