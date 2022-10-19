عاوزه توفر بأي طريقة.. القصة الكاملة لخلاف "داسيا" مع الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة داسيا الرومانية "دينيس لو فوت" إن العلامة التجارية ستلغي معارضتها السابقة لأنظمة مساعدة القيادة المتقدمة مثل مثبت السرعة التكيفي وسوف يتم تضمينها بالفعل في "الجيل التالي" من الموديلات.

قاومت داسيا خلال السنوات الماضية تقنيات مساعدة السائق التي تعرف اختصارا بـ ADAS لأنها تحاول الحفاظ الأسعار المنخفضة لمجموعة طرازاتها وهو الشيء الذي يجعلها مميزة عن باقي الشركات خاصة مع الارتفاع الجنوني لأسعار المركبات خلال الآونة الأخيرة، لكنها اضطرت إلى تضمين العديد من المستشعرات التي تعمل بالرادار التي تمكنها من استيفاء معايير ولوائح السلامة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والتي تبدأ في يوليو 2024.

قال "لوفوت": مهمتنا هي تحديد ما هو ضروري في الوقت الحالي" مشيرًا إلى أن نظام تثبيت السرعة التكيفي سيكون جزءًا من الجيل الجديد، مؤكدًا أن السبب الأهم في إحداث هذا التغيير هى لوائح السلامة العامة 2 للاتحاد الأوروبي (GSRS) التي كانت المحرك الرئيسي وراء اعتماد التكنولوجيا الجديدة.

لم يذكر Le Vot أي السيارات ستحصل على أنظمة مساعدة السائق أولاً ، لكن لوائح GSR2 للاتحاد الأوروبي يفرض على كل الشركات تضمين برامج أساسية لكل السيارات مهما كانت تنتمي لأي قطاع، وهي برامج المساعدة في الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ ، وبرنامج التحكم الذكي في السرعة واكتشاف نعاس السائق ، وهي حزمة إلزامية ، وتتطلب أجهزة استشعار يمكن إعادة توظيفها لتشمل تقنيات إضافية متطورة.

أول داسيا من المحتمل أن تكتسب التحكم التكيفي في التطواف هي داسيا بيجستر Bigster المدمجة الـ SUV التي تصل في عام 2024 ، والتي ستتنافس في شريحة سعرية أعلى بكثير من تلك التي توجد فيها داسيا حاليا، ثم بعد ذلك على الأرجح ستمتد باقة وسائل مساعدة السائق إلى داسيا كوغار Jogger، بينما من المحتمل أن تنتظر داسيا سانديرو الهاتشباك فترة أطول حتى يتم استبدالها في عام 2028.

قالت شركة "داسيا" Dacia عند إطلاق Jogger لأول مرة عام 2021 إنها استبعدت وسائل مساعدة السائق والبرمجيات المعقدة متعمدة مما جعلها تأخذ نقاط منخفضة للغاية في تصنيف Euro NCAP للسلامة وهو برنامج تقييم السيارات الأوروبية الجديدة، والذي يمنح نقاطًا لتركيب نظام مساعدة السائق المتقدم.

قال أندريا غينيا ، مدير المنتج تعليقا على النقط الضعيفة التي حصلت عليها داسيا من قبل Euro NCAP "تكون السيارات ذات الخمس نجوم معقدة للغاية في بعض الأحيان لدرجة أن الركاب أو السائق لا يفهمون كيفية استخدام هذه الأجهزة والوظائف والمعدات كلها، لذلك نحن واثقون وسعداء بما لدينا".

