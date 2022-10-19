قضية تمويل الإرهاب.. اعترافات أمين حزب الإخوان بالسويس: انضممت سنة الزلزال| خاص

قضية تمويل الإرهاب الجديدة.. المقيدة برقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل الإرهاب"، والمتهم فيها 57 متهما، والتي يستكمل موقع صدى البلد نشر نص تحقيقاتها.

وينشر موقع صدى البلد نص اعترافات المتهم محمود السعيد أبو الفتوح خلال تحقيقات القضية رقم 1360 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ "تمويل الإرهاب".

اعترافات متهم في قضية تمويل الإرهاب

واقر المتهم الثامن محمود أبو الفتوح، خلال تحقيقات قضية تمويل الإرهاب الجديدة، بتوليه قيادة في تنظيم الإخوان، حيث أعترف بانضمامه إلى تنظيم الإخوان منذ عام 1992 وانتظامه بإحدى أسرها التابعة لشعبة عتاقة بمحافظة السويس ثم كلف بتولى مسئولية لجنة المهنيين بالمكتب الإداري للجماعة بذات المحافظة.

وأضاف المتهم الثامن في قضية تمويل الإرهاب الجديدة، بأنه عضو في حزب الحرية والعدالة التابع للتنظيم، وتوليه منصب أمين عام مساعد الحزب بمحافظة السويس وعلى إثر أحداث 30 يونيو شارك في تجمهر التنظيم في رابعة العدوية، ووقف على انتهاج الجماعة العنف ضد مؤسسات الدولة كوسيلة لتحقيق أغراضها في إسقاط النظام القائم بالبلاد.

تمويل الإرهاب

وتابع المتهم خلال تحقيقات قضية تمويل الإرهاب الجديدة، أنه في غضون عام 2016 تواصل معه المتهم الثالث والعشرون في ذات القضية هاني حسانين عضو تنظيم الإخوان للعمل على توحيد صف التنظيم، وعرفه لذلك عبر تطبيق التيليجرام المؤمن بالحركي فيرست الذي كلفه بالتواصل مع آخرين من أعضاء الجماعة لتثبيتهم وحثهم على تماسك صفوفهم وإعلامهم بتولى لجنة إدارية عليا تسيير شئون الجماعة.

تقرير الأدلة الجنائية في قضية تمويل الإرهاب

وثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المرفق في أوراق قضية تمويل الإرهاب، احتواء وحدة التخزين الإلكترونية المضبوطة حوزة المتهم الثالث عشر محمد عمار على ملفات مرئية وصور تضمنت "تجمهرات مؤيدة لمحمد مرسي وأناشيد جهادية وهتافات إخوانية وحوارات مع قادة تنظيم الإخوان وشرح رسالة التنظيم وأيضا شعارات خاصة بتنظيم الإخوان".

وأيضا شمل تقرير الأدلة الجنائية في قضية تمويل الإرهاب الجديدة، احتواء جهاز الحاسب الآلي المحمول المضبوط بحوزة المتهم الرابع والعشرين محمد محمد معوض على ملفات نصية بعنوان الأسبوع الأول من اركان بيعتنا والاسبوع الثاني من وسائل دعم وصمود الثوار والاسبوع الثالث الاخوان مواقف السيرة والتاريخ ابتلاءات ومسئوليات زوجة المتقل ورسالة الاحرار ورسالة الصف وفقه الجهاد.

وتضمن تقرير الأدلة الجنائية المرفق في أوراق قضية تمويل الإرهاب، أيضا احتواء الأجهزة المضبوطة حوزة المتهم الثامن والعشرين عبدالسميع عطا الله على ملفات نصية تنظيمية خاصة بجامعة الإخوان بعنوان رؤية القسم السياسي لملف الشرعية، واستبيان وملفات أخرى.

كما جاء في تقرير الأدلة الجنائية احتواء الأجهزة المضبوطة حوزة المتهم الخامس والثلاثين أحمد ياسر على ملفات مرئية تضمنت تجمهرات يحمل مشاركوها شعار رابعة ويهتفون ضد الدولة ومؤسساتها.

وأيضا احتواء أحد الأجهزة المضبوطة حوزة المتهم السادس والثلاثين أحمد على سبيع على ملفات مرئية ونصية تضمنت تغطيات إعلامية لبعض الأحداث السياسية وحوارات مع قيادات لتنظيم الاخوان.

تمويل الإرهاب

واحتواء الأجهزة المضبوطة حوزة المتهم الأربعين علي الدريني على ملفات نصية بعنوان التحفيز والقيادة والقائد الخفي وصناعة القائد وقوة التحفيز وكيف تكون قائدا والقيادة المرتكزة على مبادئ.

كما تضمن تقرير الأدلة الجنائية في قضية تمويل الإرهاب الجديدة، احتواء الأجهزة المضبوطة مع المتهم العشرين صلاح الدين محمد على ملفات نصية بعنوان "الحس الأمني وزوجة المعتقل ورسالة إلى المجاهد خلف الأسوار ومسئوليات الزوجة المناهضة وجدول تشغيل تماسك الجماعة وكفاءة التعامل مع الصراع، والإرشاد النفسي والظواهر السلبية في تنظيم المسيرات وكيفية علاجها ووسائل انفتاح الاسرة الاخوانية على المجتمع وضوابطه.

كما تضمن تقرير الأدلة الجنائية خلال تحقيقات قضية تمويل الإرهاب، احتواء وحدة التخزين الإلكترونية المضبوطة حوزة المتهم الثاني والخمسين عبدالراضي عوض على ملف نصي بعنوان مراحل العمل في الدعوة، وتضمن الإجراءات الوسائل التي يجب أن تتخذ لضم الفرد الى التنظيم ومقترحات بعنوان عبارات تحريضية على الجدران واطلاق حملات احتجاجية.

وأخيرا تضمن تقرير الأدلة الجنائية، احتواء وحدة التخزين الخارجية المضبوطة حوزة المتهم الخامس والخمسين جودة محمدين على ملفات نصية تنظيمية خاصة بجماعة الاخوان بعنوان جداول استبيان بمتابعة تنفيذ الخطة وحملتين استقيموا وانطلقوا ولا تركنوا وتقدروا.