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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام

محمد صلاح
محمد صلاح

يستضيف ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره وست هام يونايتد، على ملعب "آنفيلد"  اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع ليفربول الذي استعاد بريقه بفوز مهم على مانشستر سيتي في الجولة الماضية بهدف نظيف سجله محمد صلاح، للخروج من المباراة بثلاث نقاط جديدة.

واتفقت بعض الصحف الإنجليزية على التشكيل المتوقع لليفربول أمام وست هام يونايتد، والذي شهد تواجد محمد صلاح أساسيا بجانب نونيز.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبيرتسون، دايك، جوميز، أرنولد

خط الوسط: كارفاليو، فابينهو، هيندرسون، إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز.

ويحتل ليفربول قبل مباراة اليوم المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاءين وتسجيل 21 هدفاً وتسجيل 12 ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

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