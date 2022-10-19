أبو العينين: العالم يواجه تحديات والسيسي يقود صحوة صناعية كبيرة

قال رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، إن العالم يواجه حاليا العديد من التحديات التى لم يشهدها منذ جائحة كورونا الأمر الذي أثر على تباطؤ معدلات النمو العالمية.

وأضاف خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الاعمال المصرى الأوروبي اليوم الاربعاء أن مصر كغيرها من الدول تأثرت بالأحداث العالمية، مشيرا الى ضرورة قيام رجال الأعمال بسرعة التحرك.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود صحوة كبيرة في قطاع الصناعة، مشيرا إلى ضرورة وضع رؤية واضحة وجدية في التنفيذ للوصول إلى الأهداف

وأكد أبو العينين أن جميع دول العالم تسعى إلى إقامة قواعد صناعية عملاقة وزيادة حجم صادراتها وجذب واستقدام مستثمرين فضلا عن زيادة معدلات إنتاجها فالمناخ التنافسي كبير جدا والفوز للأصلح

