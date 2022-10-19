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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يحبس الأنفاس.. حوت يخرج من الماء ويهاجم قاربًا بولاية نيو جيرسي|شاهد

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو انتشر على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لـ قارب كان يحمل أبًا وابنه من ولاية نيو جيرسي الأمريكية، أثناء تواجدهما في المياه  خرج  حوت ضخم وهاجم القارب الذي كانا بداخله . 
وفقا لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مقطع الفيديو الذي نشره شاب في نيوجيرسي حصد نسبة مشاهدة كبيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهر في الفيديو الحوت بشكل واضح وهو يهاجم الصياد وابنه . 

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وحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار" فإن رجلاً أمريكياً وابنه قررا أن يذهبا في رحلة صيد ولكن لم يتخيلا أن حوتاً أحدب ضخمًا قد يخرج من المياه و يهاجمهما كما ظهر في الفيديو والذي كاد يبتلع فيه الحوت القارب. 

شاهد الفيديو


وبحسب ما ظهر في الفيديو، ففي البداية بدأت الأسماك تتطاير في الهواء، وكانت تبدو تلك الأسماك صغيرة الحجم، وظن الأب أنه وقع على صيد ثمين ولكن لم يتخيل أن يأتي ذلك الوحش بعد ظهور مجموعة السمك الصغيرة تلك. 
جدير بالذكر أن الحوت الأحدب الذي هاجم قارب ذلك الرجل، يبلغ طوله 18 مترًا، و يزن 40 طنًا تقريبًا، أما عن طول زعانفه فتبلغ 5 أمتار.  
 

مقطع فيديو يوتيوب قارب نيو جيرسي حوت

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