الإفراج عن ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد بكفالة

كشفت تقارير صحفية اليوم، الأربعاء، عن إطلاق سراح ميسون جرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد، المتهم بمحاولة اغتصاب وتهم أخرى، بكفالة بعد اعتقاله في نهاية الأسبوع الماضي لخرقه شروط الإفراج المؤقت عنه.

واعتقل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، الذي تم إلقاء القبض عليه لأول مرة في يناير الماضي، ليتم إطلاق سراحه لاحقا، مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي، لمحاولته، بحسب وسائل إعلام إنجليزية مختلفة، الاتصال بضحية جريمتي الاغتصاب والاعتداء المتهم بهما.

وقالت التقارير، إن جرينوود حصل اليوم، الأربعاء، على إطلاق سراح بكفالة، لذلك سينعم بحرية الحركة حتى الجلسة القادمة المقررة في 21 نوفمبر المقبل.

ولم يتدرب جرينوود أو يلعب مع مانشستر يونايتد منذ بدء هذه القضية في يناير الماضي، وتم إيقافه إلى أن يتم البت في الاتهامات الموجهة ضده.