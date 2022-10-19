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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

"طائرة الزمالك" يواجه سبورتنج وديا اليوم استعدادا للموسم الجديد

"طائرة الزمالك" يواجه سبورتنج وديا اليوم استعدادا للموسم الجديد

صدى البلد

يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك اليوم نظيره فريق سبورتنج في مباراة ودية ضمن استعدادات الفارس الأبيض للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية.

يذكر أن الزمالك حصل على الثنائية المحلية “الدوري الممتاز وكأس مصر” في الموسم الماضي، ويسعى الفارس الأبيض إلى التتويج بكل البطولات في الموسم الجديد.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك: شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدربا عاما، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا، وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.

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