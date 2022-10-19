عدلي حسين : ضرورة وضع ضمانات حقيقية سيادية للمستثمرين تحفظ لهم حقوقهم

قال المستشار عدلي حسين عضو مجلس الأعمال المصري الأوروبي إن جذب المسثتمرين الأجانب لن يتم إلا بعد حصول المستثمرين المحليين على كامل حقوقهم.

مشيرا الى ضرورة وأهمية وضع ضمانات حقيقية سيادية للمستثمرين تحفظ لهم حقوقهم حتى مع تغير الحكومات كما تتيح لهم إمكانية تحويل أرباحهم وأموالهم إلى الخارج بدون أي عراقيل.

وطالب عدلي حسين عضو مجلس الأعمال المصري الأوروبي بضرورة ايجاد جهه مستقلة لحل أي نزاعات حتى لايضطر المستثمر الأجنبي للجوء إلى التحكيم الدولي، منوها بأن مصر خسرت نحو 99% من القضايا التى تم اللجوء فيها الى التحكيم الدولي لعدم الخبرة والكفاءة.

وأكد المستشار عدلي حسين عضو مجلس الأعمال المصري الأوروبي خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الأوروبي اليوم الأربعاء ضرورة أن يطمئن المستثمر على تحقيق منافسة حرة مضمونة تماما لجذب المستثمرين.

إنشاء المناطق الصناعية

وفيما يتعلق بالمحافظات أشار إلى ضرورة وضع خريطة استثمارية توضح القدرات والطاقات والامكانيات الحالية والمستقبلية بكل محافظة مع اعطاء المحافظات حرية انشاء المناطق الصناعية والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في المناطق ذات الكثافة في العمالة.



