عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستقبل غير مضمون.. حقيقة مفاوضات أهلي جدة مع بيرسي تاو

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، حقيقة مفاوضات نادي أهلي جدة السعودي مع نظيره النادي الأهلي، لضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، خلال فترة الإنتقالات القادمة.

وقالت صحيفة “The South African” الجنوب إفريقية: “حتى الآن لا توجد مفاوضات بين موسيماني وتاو للانتقال إلى أهلي جدة نظرًا لأن اللاعب يمتلك عقدًا في الأهلي ولكن إذا لم يقدم المستوى المأمول من الممكن أن يرحل”.

ميدو يفجر مفاجأة: كولر مش مقتنع بـ نجم الدفاع في الأهلي

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

وأضافت: “هناك معلومتين بشأن مستقبل تاو، الأولى أن هناك علاقة قوية بينه وبين موسيماني لأنهما نجحا في بلدهما وكذلك مصر”.

مستقبل تاو

واختتمت: “المعلومة الثانية هي أن مستقبل تاو في الأهلي غير مضمون بعد رحيل موسيماني، لكن مارسيل كولر مدرب الفريق يسعى لمنحه فرصة للمشاركة في المباريات المقبلة”.

تاو اهلي جدة النادي الأهلي بيرسي تاو مستقبل تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي 0-0 في الدوري

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

الحقوا اشتروا| انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر.. وعيار 21 مفاجأة

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

خسارة قوية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شوبير: بعض اللاعبين سيعانون مع كولر في الأهلي

خبير اقتصادي: طن الرمال السوداء يضخ للدولة عائدًا 60 ألف دولار ..فيديو

الدولار يسجل 19.72جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 19 أكتوبر

ترشيحاتنا

بيراميدز يتقدم علي إنبي 1-0 فى الشوط الأول بقدم مصطفي فتحى

أردوغان: تركيا مستعدة للمساهمة في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال المفاوضات

مستقبل غير مضمون.. حقيقة مفاوضات أهلي جدة مع بيرسي تاو

ثقب الأوزون يصل لأكبر حجم له منذ 2015

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

رائدة الاستدامة .. مبادرة Polestar 0 لتغيير صناعة السيارات بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة مخططة.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة|شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل غداء غير تقليدي

بعد تعرضها للتنمر .. شاهد أجمل إطلالات نداء شرارة عبر الفيسبوك

لو عندك جرثومة المعدة.. طبيب يكشف بـ 10 خطوات تقضي عليها

فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب.. مصطفى كامل يوضح “فيديوجراف”

تحذير من تحدى على تيك توك منتشر بين طلبة المدارس

أقوال عروس الإسماعيلية تكشف ما حدث في شقة شقيق زوجها

الدواء فيه سم قاتل.. شراب دواء يتسبب في وفاة 100 طفل في إندونيسيا.. ما القصة/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ