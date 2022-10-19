مستقبل غير مضمون.. حقيقة مفاوضات أهلي جدة مع بيرسي تاو

كشفت تقارير صحفية، حقيقة مفاوضات نادي أهلي جدة السعودي مع نظيره النادي الأهلي، لضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو، خلال فترة الإنتقالات القادمة.

وقالت صحيفة “The South African” الجنوب إفريقية: “حتى الآن لا توجد مفاوضات بين موسيماني وتاو للانتقال إلى أهلي جدة نظرًا لأن اللاعب يمتلك عقدًا في الأهلي ولكن إذا لم يقدم المستوى المأمول من الممكن أن يرحل”.

وأضافت: “هناك معلومتين بشأن مستقبل تاو، الأولى أن هناك علاقة قوية بينه وبين موسيماني لأنهما نجحا في بلدهما وكذلك مصر”.

مستقبل تاو

واختتمت: “المعلومة الثانية هي أن مستقبل تاو في الأهلي غير مضمون بعد رحيل موسيماني، لكن مارسيل كولر مدرب الفريق يسعى لمنحه فرصة للمشاركة في المباريات المقبلة”.