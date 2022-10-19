أهلي 2003 يتعادل مع طلائع الجيش في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2003 مع طلائع الجيش، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - يوسف عاطف - محمد أحمد «شرقية».

الوسط: مازن أسامة - عمر عبد الحميد - عبد الجواد عبد الرحمن - أحمد طعيمة.

الهجوم: محمود حمدي - ميدو أسامة - محمد حمدي.

وشارك يوسف شريف بدلًا من يوسف عاطف، وميدو نبيل بدلًا من محمد حمدي، وأحمد أشرف بدلًا من أحمد طعيمة، ومحمد وائل بدلًا من عمر عبد الحميد، وعبد الله زيدان بدلًا من ميدو أسامة.

سجل محمود حمدي هدف التقدم للأهلي، وأدرك طلائع الجيش التعادل قبل لحظات من نهاية الشوط الأول للمباراة.

بهذا التعادل رفع أهلي 2003 رصيده إلى ٧ نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على زد ١ - صفر، وعلى بتروجت ٢ - صفر، وتعادل مع طلائع الجيش ١ - ١، مسجلًا ٤ أهداف مقابل هدف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 محمد شرف مديرًا فنيًا وأحمد عبد الرؤوف مدربًا مساعدًا وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق وعلاء مأمون طبيب الفريق وعبد الله سمير مخطط الأحمال وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.