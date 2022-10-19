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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر يدعم شيرين عبد الوهاب : ننتظر عودتك الفنية والإنسانية

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

وجه الفنان هاني شاكر، الدعم للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "أعرف تماما أنك قوية ولطالما حولتي كل انكسار إلي انتصار وكل محنة إلي منحة ننتظر عودتك الفنية القوية لجمهورك ومحبيك وعودتك الإنسانية لشيرين ولبناتك ولأسرتك".

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ليالينا.. عمرو سلامة يدعم شيرين عبد الوهاب

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سيبوها في حالها.. تامر حبيب يعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب

ولا تزال أزمة شيرين عبد الوهاب متصدرة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده اصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغمًا عنها، وأيضا حديث والدتها التي أكدت لعمرو أديب أن شيرين عبد الوهاب أصبحت في حالة صحية متأخرة ولا بد من مكوثها في المستشفى لتلقى العلاج.

ونشر والد حسام حبيب فيديو صادما من حلقتها مع إسعاد يونس تتحدث فيه عن تناولها عقارا للتخلص من الأفكار السيئة، عبر حسابه على “فيسبوك” ليدافع فيه عن ابنه حسام.

وفي الوقت ذاته، تواجد الفنان حسام حبيب أمام المستشفى، وحاول إخراج الفنانة شيرين منه.

وفي رد فعل غير متوقع من والد حسام حبيب، تجاهل كل ما يحدث، ونشر فيديو عبر حسابه لطلاب أمريكيين يستمعون للمطربة نسمة محجوب

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بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

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