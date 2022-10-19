عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ابومازن: الحصار الإسرائيلي للمدن الفلسطينية بمثابة إعلان حرب

ابومازن
ابومازن

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية حصار نابلس والعدوان الإسرائيلي على المدن الفلسطينية، هو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "الحصار الذي تتعرض له محافظة نابلس منذ تسعة أيام، واقتحام المدن والقرى والمخيمات، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي ومحاولة تغيير الوضع التاريخي فيهما، هو بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وقيادته".

ولفت أبو ردينة إلى أن "استمرار هذه السياسة الطائشة وغير المسؤولة خلقت مناخا لزيادة التوتر وانفجار الأوضاع، وهو ما حذرنا منه طويلا".

وشدد علي ضرورة أن تعي حكومة الاحتلال أن هذه السياسة لن تجلب الأمن والاستقرار، بل تدفع الأمور نحو وضع خطير، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتابع عن كثب ما يجري من حصار لنابلس واقتحامات للمدن والقرى وقتل للأطفال، وأن عباس يحذر الجميع من مغبة هذه السياسة الإسرائيلية"، مشددا على أن "قرارات المجلس المركزي التي بدأ بتنفيذها سوف تستمر".

وتابع أبو ردينة: "الرئيس عباس يشيد بصمود الشعب الفلسطيني سواء أثناء حصار نابلس أو العدوان على جنين وغيرها من أرض دولة فلسطين، ويحيي أبناء شعبنا الصابر الصامد، وإن النصر قاب قوسين أو أدنى، وان زوال الاحتلال أقرب مما يعتقد الكثيرون"، مؤكدا أن "جيلا جديدا من الشعب الفلسطيني ازداد قوة وعزيمة وإصرارا على هزيمة الاحتلال، وأن التراكم النضالي الفلسطيني عبر سنوات طويلة قادر على إفشال سياسة الاحتلال والمفاهيم الاستعمارية والصفقات المشبوهة سواء إقليميا أو دوليا.

واضاف "القضية الفلسطينية بمقدساتها لا يمكن تجاوزها، وأنه لا يمكن إنهاء التوتر والصراعات القائمة في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية يحظى بموافقة الشعب الفلسطيني وقيادته المتمسكة بالثوابت الوطنية التي تحققت بصمود الشعب الفلسطيني وكفاحه وصبر أسراه وتضحيات شهدائه الأبطال".

txt

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام المستوطنين للأقصى يؤدي إلى تفجر الأوضاع

txt

الرئاسة الفلسطينية تُحذر من عواقب الاعتداءات اليومية على مدن وقرى الضفة

فلسطين الرئيس الفلسطيني إسرائيل محمود عباس الرئاسة الفلسطينية الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وسموحة 2-0 في الدوري الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد مباشر الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي الآن 1-0 في الدوري

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

48 ساعة .. خبير لوائح يفجّر مفاجأة حول قضية الزمالك وخالد بوطيب

موضوعات متعلقة

رؤوس بلا شعر.. سلاح فلسطيني جديد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.. فيديو

دماء على أبواب المستشفيات.. استشهاد طبيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

هل يجوز الطلاق الصوري والزواج العرفي للحصول على معاش الزوج المتوفى؟

مدفون في الرمل .. والدة ضحية طليق زوجته بالإسكندرية تكشف تفاصيل صادمة

رئيس دولة يقيل وزير خارجيته بسبب التصويت ضد روسيا في الأمم المتحدة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

إقالة حسني عبد ربه من الجهاز الفني للإسماعيلي عقب الهزيمة أمام الأهلي

جلال الدين والسباحتان | 7 أفلام عربية تهمك مشاهدتها بـ مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

قرر عدم إعدامها.. تاجر يوزع 17 ألف كتكوت على المواطنين مجانا

فيديو

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

في لايف غريب.. سيدة تكتشف أن لها ضرة بالصدفة وحوار حاد يجمعهما

مش جاي أقطع عيش حد.. مصطفى كامل: أنا ضد الكلمات المبتذلة بالأغاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ