علامات بـ اللسان تدل على المرض.. تعرف عليها

يمكن أن تمنحك أجزاء معينة من الجسم مؤشرًا جيدًا لأي مشاكل صحية محتملة، ويمكن أن يشمل ذلك جلدك وعينيك وفمك وقدميك وأظافرك وحتى لسانك، حيث تظهر على اللسان علامات مشاكل صحية مختلفة.

غالبًا ما تكون بعض الأشياء ، مثل القرحة أو البقع أو النتوءات أو الاحمرار غير ضارة ، ولكن في بعض الأحيان ، إذا لم تختفِ، فقد تعطيك بعض الأدلة حول صحتك وأي حالات مخادعة قد تعاني منها.

اللسان السليم له لون دافئ ووردي يشير إلى أن كل شيء على ما يرام ولكن أيًا من هذه التغييرات قد يعني أن شيئًا ما قد لا يكون على ما يرام، فيما يلي بعض التغييرات على لسانك يجب أن تكون على دراية بها.

بقع بيضاء

يمكن أن تشير ملاحظة البقع البيضاء أو المظهر الكريمي على لسانك إما إلى مرض القلاع أو عدوى فطرية، فيقول WebMD: "غالبًا ما يحدث ذلك بعد أن يتسبب المرض أو الأدوية في إفساد توازن البكتيريا في فمك".

ويمكن أن تكون البقع البيضاء التي تبدو مزركشة، مما يعني أن جهازك المناعي يهاجم الأنسجة في فمك، ويضيف :"إذا رأيت مناطق صلبة ومسطحة وبيضاء لا يمكن إزالتها بعيدًا ، فقد يكون الطلاوة البيضاء المرتبط بالسرطان".

تقرحات اللسان

يُقال إن مرض الزهري يسبب تقرحات ، تُعرف أيضًا باسم القروح ، والتي يمكن ملاحظتها على الشفاه واللثة وظهر الفم بالقرب من اللوزتين وعلى اللسان.

وتشير هذه القروح إلى المرحلة الأولى من الإصابة، وتبدأ هذه القروح الصغيرة كبقع حمراء صغيرة ثم تنمو إلى قروح مفتوحة أكبر بألوان مختلفة من الأحمر أو الأصفر أو الرمادي.

شعور حارق

قد يكون الشعور كما لو كنت قد علقت لسانك على شيء شديد الحرارة يسبب طعمًا بسيطًا في فمك هو متلازمة الفم الحارق، "قد يعني ذلك وجود مشكلة في الأعصاب في لسانك".

وبعض المشاكل الصحية ، مثل جفاف الفم ، والالتهابات ، وارتجاع الحمض ، ومرض السكري قد تسببها أيضًا، وبالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن الأطعمة الحمضية مثل الأناناس وكذلك معجون الأسنان وغسول الفم والحلوى والعلكة تجعل الفم يحرق أيضًا.



مؤلم وحمراء اللسان

قد تعني المعاناة من التهاب اللسان واحمراره أنك تعاني من نقص شديد في فيتامين ب 12، واللسان الأحمر مرادف لنقص فيتامين ب 12 والذي قد يجعله يبدو أحمر اللون.

يمكن أن يؤدي نقص الحديد أيضًا إلى تورم اللسان وتقرحات مؤلمة في الفم، ويؤدي نقص الهيموجلوبين في الدم أيضًا إلى ظهور اللسان شاحبًا وسلسًا.

إذا لاحظت أيًا من هذه التغييرات على لسانك ، يُنصح بشدة بزيارة طبيبك أو طبيب الأسنان.