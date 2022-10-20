عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علامات بـ اللسان تدل على المرض.. تعرف عليها

اللسان
اللسان

يمكن أن تمنحك أجزاء معينة من الجسم مؤشرًا جيدًا لأي مشاكل صحية محتملة، ويمكن أن يشمل ذلك جلدك وعينيك وفمك وقدميك وأظافرك وحتى لسانك، حيث تظهر على اللسان علامات مشاكل صحية مختلفة.

غالبًا ما تكون بعض الأشياء ، مثل القرحة أو البقع أو النتوءات أو الاحمرار غير ضارة ، ولكن في بعض الأحيان ، إذا لم تختفِ، فقد تعطيك بعض الأدلة حول صحتك وأي حالات مخادعة قد تعاني منها.

اللسان السليم له لون دافئ ووردي يشير إلى أن كل شيء على ما يرام ولكن أيًا من هذه التغييرات قد يعني أن شيئًا ما قد لا يكون على ما يرام، فيما يلي بعض التغييرات على لسانك يجب أن تكون على دراية بها.

txt

أنت مينفعش تطلع منبر.. وفاة إمام مسجد بعد إهانته من أحد المصلين..فيديو

txt

انقسمت نصفين.. قطار يصدم حافلة ويسحب حطامها على القضبان بهولندا

بقع بيضاء

يمكن أن تشير ملاحظة البقع البيضاء أو المظهر الكريمي على لسانك إما إلى مرض القلاع أو عدوى فطرية، فيقول WebMD: "غالبًا ما يحدث ذلك بعد أن يتسبب المرض أو الأدوية في إفساد توازن البكتيريا في فمك".

ويمكن أن تكون البقع البيضاء التي تبدو مزركشة، مما يعني أن جهازك المناعي يهاجم الأنسجة في فمك، ويضيف :"إذا رأيت مناطق صلبة ومسطحة وبيضاء لا يمكن إزالتها بعيدًا ، فقد يكون الطلاوة البيضاء المرتبط بالسرطان".

تقرحات اللسان

يُقال إن مرض الزهري يسبب تقرحات ، تُعرف أيضًا باسم القروح ، والتي يمكن ملاحظتها على الشفاه واللثة وظهر الفم بالقرب من اللوزتين وعلى اللسان.

وتشير هذه القروح إلى المرحلة الأولى من الإصابة، وتبدأ هذه القروح الصغيرة كبقع حمراء صغيرة ثم تنمو إلى قروح مفتوحة أكبر بألوان مختلفة من الأحمر أو الأصفر أو الرمادي.

شعور حارق

قد يكون الشعور كما لو كنت قد علقت لسانك على شيء شديد الحرارة يسبب طعمًا بسيطًا في فمك هو متلازمة الفم الحارق، "قد يعني ذلك وجود مشكلة في الأعصاب في لسانك". 

وبعض المشاكل الصحية ، مثل جفاف الفم ، والالتهابات ، وارتجاع الحمض ، ومرض السكري قد تسببها أيضًا، وبالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن الأطعمة الحمضية مثل الأناناس وكذلك معجون الأسنان وغسول الفم والحلوى والعلكة تجعل الفم يحرق أيضًا.

txt

خناقة شوارع|رجلان يسقطان من فوق سلم كهربائي في محطة قطار بـ أمريكا

txt

مخاط البقر يحمي من فيروس الهربس والإيدز.. تفاصيل


مؤلم وحمراء اللسان

قد تعني المعاناة من التهاب اللسان واحمراره أنك تعاني من نقص شديد في فيتامين ب 12، واللسان الأحمر مرادف لنقص فيتامين ب 12 والذي قد يجعله يبدو أحمر اللون.

يمكن أن يؤدي نقص الحديد أيضًا إلى تورم اللسان وتقرحات مؤلمة في الفم، ويؤدي نقص الهيموجلوبين في الدم أيضًا إلى ظهور اللسان شاحبًا وسلسًا.

إذا لاحظت أيًا من هذه التغييرات على لسانك ، يُنصح بشدة بزيارة طبيبك أو طبيب الأسنان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

بعد دخولها المستشفى.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بفيديو صادم لـ شيرين

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

موضوعات متعلقة

أنت مينفعش تطلع منبر.. وفاة إمام مسجد بعد إهانته من أحد المصلين..فيديو

انقسمت نصفين.. قطار يصدم حافلة ويسحب حطامها على القضبان بهولندا

قليل البخت.. عامل بـ الآثار يدمر أقدم حمام آثري في اليابان

لـ خلعها الحجاب.. اختفاء متسلقة إيرانية بعد مشاركتها في حدث رياضي

بفضل ضرس.. العلماء يتوصلون لـ حقائق مذهلة عن إنسان نياندرتال

جردوها من ملابسها.. شاهد سحل فتاة إيرانية في الشارع

خناقة شوارع|رجلان يسقطان من فوق سلم كهربائي في محطة قطار بـ أمريكا

مخاط البقر يحمي من فيروس الهربس والإيدز.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إيران ترد على اتهامات توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

أوكرانيا .. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الخميس 20-10-2022

أفضل وقت لقيام الليل .. الإفتاء تنصح

اليمن.. مقتل وإصابة 4 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بتعز

تبدأ من 115 ألف جنيه.. دايو نوبيرا في سوق المستعمل | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بعد استخدام محمد رمضان صابونة الذهب..خبير مناعة يفجر مفاجأة عن هذا النوع

ديانا حداد: أصبحت أكثر نضجا.. والألقاب لا تعنيني (حوار)

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ