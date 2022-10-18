خناقة شوارع|رجلان يسقطان من فوق سلم كهربائي في محطة قطار بـ أمريكا

بسبب خلاف لفظي، تحولت محطة قطار إلى ساحة معركة، حيث سقط رجلان من أعلى سلم متحرك وهما يتشاجران في محطة جراند سنترال في مدينة نيويورك، ليثيرا الرعب والخوف في نفوس الركاب.

بدا الرجلان وهما يتشابكان بالأيدي عندما وقعت المعركة الوحشية على الدرج المتحرك لأعلى، بعد أن رفض أحدهما التنحي جانبًا حتى يمر الآخر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وشهدت اللقطات التي تم التقاطها بهاتف محمول على السلم المتحرك المتجه لأسفل، ركابا مذهولين وهم يحاولون الابتعاد عن الطريق، بينما يتشاجر الرجلان مع بعضهما البعض.

لم يكن من الواضح بالضبط ما الذي كان يجري، حتى تمكن الشخص الذي سجل مقطع فيديو الضرب من رؤية السلم المتحرك وجهاً لوجه.

يمكن بعد ذلك سماع أحد الرجال وهو يصرخ على الآخر، بينما كان اثنان من المارة، رجل وامرأة، يجريان إلى أسفل الدرج في محاولة لوقف الشجار.

وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عامًا في لونج آيلاند، ووجهت إليه تهمة الاعتداء، وفقًا لإدارة شرطة نيويورك.

وقالت الشرطة إن "رجلا يبلغ من العمر 37 عاما لكم ضحية رجل في وجهه بعد خلاف لفظي"، فيما قال الشخص الذي صور المقطع إن التوترات تفاقمت بعد أن رفض أحد المتشاجرين الابتعاد عن الطريق للآخر على السلم الكهربائي.

https://twitter.com/i/status/1582241981740507136