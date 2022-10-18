لحظات مرعبة على طائرة هندية.. دخان كثيف وكفاح من أجل التنفس والرؤية

عاش ركاب طائرة لحظة شديدة الرعب عندما ضرب العطل الطائرة وبدأ الدخان يعبء مقصورة الطائرة حيث لا رؤية أو نفس، وكافح الركاب من أجل التنفس لمدة 25 دقيقة .

تم التقاط المشاهد المروعة في مقطع فيديو على متن الطائرة بعد إقلاعها من منتجع العطلات الهندي الشهير جوا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بينما تصدر أجهزة إنذار الدخان صفيرًا عالية في المقطع، ويمكن سماع امرأة تصرخ مرارًا وتكرارًا وهي تقول "انحنى ، ابق منخفضًا" بينما تضيء أيضًا شعلة لمساعدة المسافرين على متن رحلة سبايس جيت SG 3735.



ادعى أحد الركاب ، فيفيك فيشال: "أن شركة الطيران تخاطر بحياة الناس، كنا نختنق لمدة 25 دقيقة وحتى أقنعة الأكسجين لم يتم نشرها. يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثل هذه الخطوط الجوية المهملة".

في مقطع آخر ، تظهر سيارات إسعاف متعددة في مكان هطول الأمطار ، حيث يمكن رؤية رجل يتحدث على الهاتف، وتم رصد أعضاء الطاقم الذين يرتدون السترات الواقية من الرصاص ينتظرون على جانب المدرج مع الكراسي المتحركة استعدادًا للمساعدة.

يُعتقد أن 86 شخصًا على الأقل كانوا على متن الطائرة ، والتي اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري كامل بسبب العطل، وبحسب التقارير المحلية ، تم إجلاء الركاب بعد الهبوط في حيدر أباد بالهند ، حيث أبلغ الطيار مراقبة الحركة الجوية بالحادث.

وطُلب من الطاقم الأرضي وضع جميع الاحتياطات في مكانها ، في محاولة لتجنب أي حوادث أخرى، وأفيد أن الطاقم على متن الطائرة طلب من الركاب "بدء الصلاة" بسبب المحنة التي يمرون بها على متن الطائرة.

كما ادعى أحد الركاب ، الذي لم يكشف عن اسمه ، أن الطاقم خطف هاتفه وأجبر راكبًا آخر على حذف أي صور أو لقطات للحادث.