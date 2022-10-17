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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إيلون ماسك يحذر من كارثة تنهي البشرية

صدى البلد

حذر أغنى رجل في العالم ورئيس شركة "سبيس إكس" SpaceX  "إيلون ماسك" من أن تأثيرًا لأحد أكبر الكويكبات القريبة من الأرض سيمثل نهاية كبيرة بالنسبة للبشرية وأن المسألة مسألة وقت ليس إلا.

الكويكب 433 إيروس هو ثاني أكبر جسم معروف قريب من الأرض، ويبلغ عرضه أكثر من 10 أميال، وهو أكبر بحوالي خمس مرات من صخرة الفضاء التي اصطدمت بشبه جزيرة يوكاتان في المكسيك وأدت إلى انقراض الديناصورات.

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وحجم  كويكب إيروس المدمر يساوي حجم أكبر مدينة في أمريكا وأكثرها كثافة سكانية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في حين أن إيروس حاليًا أقرب إلى المريخ من الأرض، فإن ورقة بحثية نُشرت في المجلة العلمية نيتشر من قبل علماء الفلك باولو فارينيلا وباتريك ميشيل وكلود فروشلي تتنبأ بأنها ستمثل يومًا ما تهديدًا محتملاً للأرض.

بحلول الوقت الذي يحدث فيه ذلك، من المرجح أن يكون لدى البشر في تلك الحقبة التكنولوجيا اللازمة لإبعاد قاتل الكوكب، أو كما يقترح ماسك ، قد يكون لدينا مستعمرة دائمة على كوكب آخر.

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تحدث مؤسس Tesla و SpaceX مرارًا وتكرارًا عن خططه لاستعمار المريخ، ففي أغسطس من هذا العام ، كرر خطته لإنشاء قاعدة على الكوكب الأحمر ، وكتب في مجلة علمية صينية أن أمله الأكبر هو أن تنشئ البشرية مدينة مكتفية ذاتيا على سطح المريخ.

وأضاف أنه يهدف إلى سبيس إكس لبناء 1000 مركبة على الأقل لإرسال مجموعات من الرواد' إلى الكوكب.

منذ عام 2017 ، قال ماسك إنه لا يوجد سوى مستقبلين محتملين للبشرية، وعلى أحدهم ، قال "نبقى على الأرض إلى الأبد وسيكون هناك حدث انقراض في نهاية المطاف".

 

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