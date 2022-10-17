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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

زلزال يهز منطقة أكبر بركان في العالم.. والعلماء يحذرون

صدى البلد

تعرض أكبر بركان نشط على الكوكب  لـ زلزال بقوة 5.0 درجات، ليتسبب الزلزال في حالة من الاضطرابات المتزايدة  بـ منطقة البركان والمناطق المحيطة، ويثير  كل هذا قلق ومخاوف العلماء في العالم ويصدرون تحذيرات شديدة بشأنه.

تعرضت مونا لوا ، التي تغطي نصف هاواي ، لسلسلة من الهزات ، بما في ذلك زلزال بقوة 4.6 درجة قبل وقت قصير من الزلزال الأكبر.

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يراقب العلماء المنطقة عن كثب ، والتي لا تزال تعاني من توابع قد تستمر لعدة أسابيع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تواصل الزلازل الارتفاع الملحوظ في النشاط الزلزالي في المنطقة. وجدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه كانت هناك زيادة من خمسة إلى 10 زلازل يوميًا في يونيو 2022 إلى 40 إلى 50 كل 24 ساعة خلال الأسبوعين الماضيين.

كما تجاوز عدد الزلازل التي حدثت ليوم واحد 100 هزة في 23 و 29 سبتمبر، فيما أفادت  صحيفة "مترو" عن مرصد بركان هاواي قوله: "الاهتزاز من الزلازل الكبيرة قد يكون قويًا بما يكفي لإحداث أضرار محلية طفيفة ، خاصة للمباني القديمة".

وأضاف التقرير:"وقع الزلزالان في غضون 24 ثانية من بعضهما البعض ، مما أدى إلى حدوث اهتزاز لمدة أطول وربما شدة أكبر مما كان من الممكن أن يحدثه أي من الزلزالين بمفردهما".

دفعت الهزات القوية الأخيرة منتزه هاواي البراكين الوطني إلى إغلاق قمة ماونا لوا في البلاد حتى إشعار آخر.

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تم الإبلاغ عن بعض الأضرار الطفيفة في بلدة باهالا ، على الرغم من أن عمدة مقاطعة هاواي ميتش روث قال إنه لم ترد أي تقارير عن أضرار أو إصابات كبيرة.

تم إغلاق المتجر الوحيد في منطقة باهالا الريفية ، ميزونو سوبرريت ، لمدة 90 دقيقة تقريبًا بعد أن تسبب النشاط الزلزالي في انقطاع التيار الكهربائي وترك الجرار المكسورة على الأرض.

وعلى الرغم من الزلازل العديدة ، لم تندلع ماونا لوا ولا توجد علامات على حدوث ذلك وشيكًا، ولكن يبدو أن هذا التسلسل من الزلازل مرتبط بالتعديلات على طول الجانب الجنوبي الشرقي لبركان ماونا لوا.

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