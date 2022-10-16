عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أساليب مخادعة.. إيلون ماسك يوقع المتقدمين للعمل معه في فخ

صدى البلد

يمتلك  أغنى رجل في العالم  وصاحب شركة "سبيس إكس"  إيلون ماسك بعض الأفكار التجارية الغريبة والعديد منها ينبع من سؤال شائع يسأله دائمًا لأي مرشح في مقابلة العمل لمعرفة ما إذا كان يكذب أم لا.

يعرف الملياردير التنفيذي لشركة تسلا ما يفعله عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية ، لكنه يقول إنه لا يهتم بالمدرسة التي التحق بها الموظف المحتمل أو حتى مستوى تعليمه.

txt

قتل وطهي وأكل.. زوجان ينهيان حياة سيدتين من أجل شبابهما في الهند

txt

قسوة الحرب.. كلاب وقطط تتغذى على جثث الجنود بـ أوكرانيا

قال ماسك خلال مقابلة صحفية:"ليست هناك حاجة حتى إلى الحصول على شهادة جامعية على الإطلاق ، أو حتى المدرسة الثانوية".

بدلاً من ذلك ، يبحث إيلون ماسك عن "دليل على قدرة استثنائية" عندما يتعلق الأمر بتعيين موظفين جدد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضاف إيلون ماسك:"إذا كان هناك سجل حافل بالإنجازات الاستثنائية ، فمن المحتمل أن يستمر ذلك في المستقبل".

من السهل على أي شخص أن يكذب في سيرته الذاتية أو حول إنجازاته ، لكن لدى إيلون ماسك سؤال مصمم للقبض على الكاذبين.

اعترف ماسك بأنه يسأل كل مرشح يقابله نفس السؤال: "أخبرني عن بعض أصعب المشكلات التي عملت عليها وكيف تم حلها".

كشفت دراسة نُشرت في مجلة الأبحاث التطبيقية في الذاكرة والإدراك في ديسمبر 2020 عن عدة طرق لاكتشاف الكاذبين بناءً على أسلوب إجراء المقابلات الوظيفية الذي يدعم تقنية مسك.

إحدى هذه الطرق تسمى "إدارة المعلومات غير المتماثلة" (AIM) وهي مصممة لتزويد الشخص الذي تتم مقابلته بوسائل واضحة لإثبات براءته أو ذنبه للمحقق من خلال تقديم معلومات مفصلة.

txt

أول سائح في الفضاء يتوجه في رحلة إلى القمر.. تفاصيل

txt

شعرنا بالموت.. شجار على متن طائرة ينتهي بـ هبوط اضطراري في أستراليا

كتب كودي بورتر ، أحد مؤلفي الدراسة وزميل كبير في التدريس بجامعة بورتسموث،"التفاصيل الصغيرة هي شريان الحياة لتحقيقات الطب الشرعي ويمكن أن تزود المحققين بالحقائق للتحقق منها والشهود للاستجواب".

وقالت على وجه التحديد إن على المحاورين إعطاء تعليمات واضحة لمن أجريت معهم المقابلات "إذا قدموا بيانات أطول وأكثر تفصيلاً حول الحدث محل الاهتمام ، فسيكون المحقق أكثر قدرة على اكتشاف ما إذا كانوا يقولون الحقيقة أم يكذبون".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير لطلاب المدارس من الأرصاد: تقلب جوي بسبب منخفض غدا

بصافرة إبراهيم نورالدين.. الترجي يتأهل إلى دور المجموعات بركلة جزاء مثيرة| شاهد

موعد تسديد الأهلي غرامة كهربا للزمالك

حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

من الآن .. أول تعليق لـ كولر بعد فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري

بركات يكشف سلبيات أداء الأهلي مع مارسيل كولر

من اليوم وحتى ديسمبر.. فرصة للفوز بـ 200 ألف جنيه| تفاصيل

موضوعات متعلقة

أول سائح في الفضاء يتوجه في رحلة إلى القمر.. تفاصيل

شعرنا بالموت.. شجار على متن طائرة ينتهي بـ هبوط اضطراري في أستراليا

قتل وطهي وأكل.. زوجان ينهيان حياة سيدتين من أجل شبابهما في الهند

قسوة الحرب.. كلاب وقطط تتغذى على جثث الجنود بـ أوكرانيا

حادثة مؤسفة.. شقاوة عيال تنهي حياة طفل بـ شوكة في كينيا

كريستيانو رونالدو في مأزق بسبب سلوك غير رياضي مع مشجع.. ما القصة؟

دراسة: القرود تهرب لـ الشوارع بسبب التغيرات المناخية

روسي يحتال على يابانية ويطالبها بدفع تكاليف عودته من الفضاء ليتزوجها

ترشيحاتنا

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

رابطة الأندية: من الصعب تأجيل أي مباريات في بداية الموسم

إيران تكشف عدد مصابي حريق سجن إيفين في طهران.. تفاصيل

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

أساليب مخادعة.. إيلون ماسك يوقع المتقدمين للعمل معه في فخ

في ذكرى وفاة عمر الحريري .. ودع جمهوره علي المسرح وتاريخ حافل من الأعمال الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تعمل عزومة بـ 100 جنيه .. أصناف متنوعة تكفى 4 أفراد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

فيديو

حرقها بمية نار .. قصة شاب يشوه وجه فتاة رفضت الزواج منه في القليوبية

الهند تدعو مصر رسميا.. كل ما تريد معرفته عن مجموعة قمة الـ20

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ