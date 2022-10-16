أساليب مخادعة.. إيلون ماسك يوقع المتقدمين للعمل معه في فخ

يمتلك أغنى رجل في العالم وصاحب شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك بعض الأفكار التجارية الغريبة والعديد منها ينبع من سؤال شائع يسأله دائمًا لأي مرشح في مقابلة العمل لمعرفة ما إذا كان يكذب أم لا.

يعرف الملياردير التنفيذي لشركة تسلا ما يفعله عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية ، لكنه يقول إنه لا يهتم بالمدرسة التي التحق بها الموظف المحتمل أو حتى مستوى تعليمه.

قال ماسك خلال مقابلة صحفية:"ليست هناك حاجة حتى إلى الحصول على شهادة جامعية على الإطلاق ، أو حتى المدرسة الثانوية".

بدلاً من ذلك ، يبحث إيلون ماسك عن "دليل على قدرة استثنائية" عندما يتعلق الأمر بتعيين موظفين جدد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضاف إيلون ماسك:"إذا كان هناك سجل حافل بالإنجازات الاستثنائية ، فمن المحتمل أن يستمر ذلك في المستقبل".

من السهل على أي شخص أن يكذب في سيرته الذاتية أو حول إنجازاته ، لكن لدى إيلون ماسك سؤال مصمم للقبض على الكاذبين.

اعترف ماسك بأنه يسأل كل مرشح يقابله نفس السؤال: "أخبرني عن بعض أصعب المشكلات التي عملت عليها وكيف تم حلها".

كشفت دراسة نُشرت في مجلة الأبحاث التطبيقية في الذاكرة والإدراك في ديسمبر 2020 عن عدة طرق لاكتشاف الكاذبين بناءً على أسلوب إجراء المقابلات الوظيفية الذي يدعم تقنية مسك.

إحدى هذه الطرق تسمى "إدارة المعلومات غير المتماثلة" (AIM) وهي مصممة لتزويد الشخص الذي تتم مقابلته بوسائل واضحة لإثبات براءته أو ذنبه للمحقق من خلال تقديم معلومات مفصلة.

كتب كودي بورتر ، أحد مؤلفي الدراسة وزميل كبير في التدريس بجامعة بورتسموث،"التفاصيل الصغيرة هي شريان الحياة لتحقيقات الطب الشرعي ويمكن أن تزود المحققين بالحقائق للتحقق منها والشهود للاستجواب".

وقالت على وجه التحديد إن على المحاورين إعطاء تعليمات واضحة لمن أجريت معهم المقابلات "إذا قدموا بيانات أطول وأكثر تفصيلاً حول الحدث محل الاهتمام ، فسيكون المحقق أكثر قدرة على اكتشاف ما إذا كانوا يقولون الحقيقة أم يكذبون".