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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول سائح في الفضاء يتوجه في رحلة إلى القمر.. تفاصيل

صدى البلد

قام أول سائح فضاء في العالم يزور محطة الفضاء الدولية عام 2001 مقابل 20 مليون دولار، بخوض المغامرة مرة أخرى ولكن إلى القمر، حيث حجز رحلة خاصة إلى القمر على متن المركبة الفضائية "سبيس إكس"، لكن الرحلة الأولى من نوعها قد تتأخر لـ خمسة سنوات آخرين.

يقوم "دينيس تيتو" 82 عامًا ، مع زوجته" أكيكي" 57 عامًا ، بـ رحلة إلى على القمر لمدة أسبوع من شأنه أن يجعل الزوجين على بعد 125 ميلًا من الجانب البعيد من القمر، لم يتم الكشف عن المبلغ المدفوع.

وقع الزوجان عقدًا مع شركة سبيس إكس التابعة لشركة إيلون ماسك في أغسطس 2021 يتضمن خيار الرحلة في غضون خمس سنوات من الآن نظرًا لوجود الكثير من الاختبارات والتطوير لـ المركبة الفضائية التي لم تحلق بعد في الفضاء أو حتى المدار.

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ومع ذلك ، يأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي قامت فيه شركة سبيس إكس بتكديس المركبة الفضائية العملاقة على قمة سوبر هيفي الداعم لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تيتو هو الملياردير الثاني الذي حجز المركبة الفضائية لرحلة حول القمر، فقد أعلن قطب الموضة الياباني يوساكو مايزاوا في عام 2018 أنه سيشتري رحلة طيران كاملة حتى يتمكن من اصطحاب ثمانية آخرين أو نحو ذلك معه.

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ومع ذلك ، يعد تيتو رائدًا في السياحة الفضائية لرحلته إلى محطة الفضاء الدولية قبل 11 عامًا - لكنه فعل ذلك مع روسيا وليس وكالة ناسا.

عارضت وكالة الفضاء الأمريكية تجوالًا مدنيًا حول المختبر المداري ، لذا بدلاً من محاربة المشكلة ، فعل تيتو أفضل شيء تالي وذهب إلى وكالة الفضاء الروسية التي احتاجت إلى النقود وأخذته في العرض.

 

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