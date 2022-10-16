عراك في رحلة جوية.. راكب يعتدي بـ العض على مضيفة طيران

اضطرت إحدى رحلات الخطوط الجوية التركية المتجهة إلى جاكرتا إلى إجراء تحويل مفاجئ بعد أن قام أحد الركاب بقضم إصبع مضيفة الطيران بـ تلك الرحلة، مما أدى إلى حدوث حادث كبير على متن الطائرة.

كان الراكب الذي يدعى "محمد جون جيز بودوين"، هو نفسه طيار لشركة باتيك إير الإندونيسية، مخموراً ويثير الفوضى على متن الطائرة، وحذره المضيفون من الهدوء قبل أن يقوم فجأة بـ قضم إصبع أحد موظفي الخطوط الجوية التركية.

ثم بدأ في توجيه اللكمات إلى طاقم الطائرة، حيث شوهد أحد الحاضرين يركله في محاولة لإجباره على التراجع بينما بدأ بعض الركاب أيضًا في ضرب الرجل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال رئيس شرطة مطار سوكارنو هاتا ، سيجيت داني سيتيونو ، "لقد اضطرت الطائرة للهبوط في مطار كوالانامو لأن هناك راكبًا تسبب في حالة فوضى من خلال إحداث اضطراب ومشاجرات مع طاقم الطائرة والركاب".

بعد ذلك تم إخراجالراكب المشاغب بودوين من الطائرة في مطار كوالانامو ، قبل أن تنطلق الطائرة لاستكمال رحلتها إلى وجهتها النهائية في جاكرتا.



تظهر لقطات فيديو تم تداولها على الإنترنت مضيفات طيران يمسكن بأصفاد بلاستيكية ويحاولون تقييد الرجل بينما قال أحد الركاب إنهم رأوا الرجل يرمي زجاجة ماء على المضيفات.

وردت أنباء غير مؤكدة عن تعرض بودوين لإصابات بعد الحادث، وقال متحدث باسم شرطة مترو جاكرتا: "بسب الضجيج على متن الطائرة ، أسقطت الخطوط الجوية التركية الراكب الإندونيسي ".

المواطن الإندونيسي المشتبه في كونه مخمورا يخضع للعلاج في عيادة كوالانامو الصحية '.