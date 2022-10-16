النساء تتفوق على الرجال في الكلمات المتقاطعة.. تفاصيل

تتفوق النساء في بعض المهام، بينما يتفوق الرجال في مهام أخرى، فعند البحث عن مساعدة في الكلمات المتقاطعة، فمن الأفضل أن تكون إلى جانبك الفتيات.

وهذا لأن دراسة جديدة وجدت أن النساء أفضل من الرجال في إيجاد الكلمات وتذكرها، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قام باحثون من جامعة بيرجن في النرويج بتحليل نتائج 168 دراسة حول الفروق بين الجنسين في الطلاقة اللفظية والذاكرة اللفظية العرضية.

الطلاقة اللفظية هي مقياس لمفردات الفرد، في حين أن الذاكرة اللفظية العرضية هي القدرة على تذكر الكلمات التي صادفها المرء في الماضي.

النساء أفضل، قال البروفيسور ماركو هيرنشتاين: "ميزة الإناث ثابتة عبر الزمن وفترة الحياة ، لكنها أيضًا صغيرة نسبيًا".

قال البروفيسور هيرنشتاين: "معظم المهارات الفكرية لا تظهر أي اختلافات أو اختلافات طفيفة في متوسط ​​الأداء بين الرجال والنساء".

ومع ذلك تتفوق النساء في بعض المهام، بينما يتفوق الرجال في مهام أخرى في المتوسط، وحتى الآن، كان التركيز في الغالب على القدرات التي يتفوق فيها الرجال. ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، تحول التركيز أكثر نحو النساء.

قبل بحثهم ، تم إجراء آخر تحليل للأدبيات التي اختبرت الفروق بين الجنسين في الطلاقة اللفظية والذاكرة في عام 1988.