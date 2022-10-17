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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طائرات وهليكوبتر منقوشة بـ الهيروغليفية على جدران المعابد .. ما القصة؟

صدى البلد

بعد التدقيق في جدران المعابد المصرية القديمة، تمكن الأجانب المتحمسون للآثار من استنتاج أمر ما، فقد زعموا أن لديهم دليلًا على أن السفر عبر الزمن موجود بالفعل بل ومنذ الحضارة المصرية القديمة  وذلك بعد العثور على طائرة هليكوبتر وطائرة عادية بالهيروغليفية المصرية.

يبدو أن صورة الرسومات الهيروغليفية التي يبلغ عمرها 3000 عام والتي تم العثور عليها في معبد سيتي الأول في أبيدوس ، مصر ، تظهر طائرة هليكوبتر وطائرة ذات مظهر مستقبلي وطائرة بين الحشرات والثعابين.

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يُزعم التقرير التي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الهليكوبتر الهيروغليفية كما تم تعريفها، هي دليل على أن المصريين شاهدوا ، أو على الأقل لديهم صورًا لتلك الطائرات الحديثة.

قدم ستيفن ميرا ، رئيس جمعية مانشستر للتحقيق والتدريب في ما وراء الطبيعة ، صورة الحروف الهيروغليفية خلال مؤتمر UFO الذي عقد في وستمنستر بـ  لندن.


وقال ميرا :"انظروا إلى الصورة  فهي تحتوي على ما يشبه الشفرة الدوارة ، وهنا ما يشبه الدفة، فهل هي حقًا طائرة؟، أنا لا أقول إن هذه طائرة هليكوبتر، لكن الأمر يستحق النظر. لماذا وضعوا هذه الصور ورأوها؟".

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كما أوضح ميرا :"مع ذلك فإن الكتابة الهيروغليفية المنحوتة ليست دليلاً على أن المصريين القدماء واجهوا مخلوقات من المستقبل ، حيث لم يذكر أي من كتاباتهم الطائرات أو المخلوقات التي تسافر عبر الزمن".

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