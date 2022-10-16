الأولى من نوعها.. اكتشاف أضخم وأغرب سمكة في العالم

عثر العلماء مؤخرًا على أضخم وأغرب سمكة في العالم "سمكة الشمس"، والتي باكتشافها حققت رقما قياسيا جديدا، بعد أن وجدوها ميتة في جزر الأزور.

وتم اكتشاف سمكة الشمس التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان قبالة سواحل البرتغال ومن المفهوم أنها أثقل سمكة عظمي تم العثور عليها على الإطلاق وفقًا لدراسة جديدة.

وهذا الوحش العملاق ، المعروف أيضًا باسم سمكة الشمس ذات الرأس النتوء ، اكتشف منذ عام تقريبًا في ديسمبر 2021 ، لكن التأكيد من الدراسة ظهر الآن فقط.

تم العثور على سمكة الشمس ميتة قبالة جزيرة فايال ، في جزر الأزور في شمال المحيط الأطلسي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفقًا لجمعية علماء الطبيعة الأطلسية غير الهادفة للربح ، فقد تم نقلها إلى الشاطئ لدراستها من قبل السكان المحليين قبل أن يبدأ الباحثون في تحليل الجثة.

نشرت تفاصيل التقرير في مجلة بيولوجيا الأسماك، وكان وحش أعماق البحار يبلغ عرضه 12 قدمًا وطوله 11 قدمًا، وعلى المقاييس وصل وزنه إلى 6049 رطلاً ، أو 2744 كيلوجرامًا - أي ما يعادل ثلاثة أطنان تقريبًا.

تم إجراء مزيد من البحث على محتوياته من الحمض النووي والمعدة، ووصفه رئيس الباحثين خوسيه نونو جوميز بيريرا بأنه عينة مهيبة، قال لـ LiveScience أن الصور لا توضح حجم الوحش على الحقيقة.

الرقم القياسي الذي حطمه المفترس غريب المظهر كان من قبل سمكة شمس أخرى عثر عليها قبالة سواحل اليابان في عام 1996 والتي رفعت الميزان إلى 5070 رطلاً أو 2300 كجم ، وفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

على الرغم من الاعتقاد السائد ، لم يتم تسمية سمكة الشمس كما هي لأنها تبدو وكأنها دوائر من الجانب، و بعد الغوص الطويل في أعماق المحيط ، تطفو على سطح الماء لإعادة تسخينها في أشعة الشمس.