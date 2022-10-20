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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة ياسمين صبري

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وتعتبر من أبرز نجمات الوطن العربي  التي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات.

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تتمتع الفنانة ياسمين صبري بذوقها الراقي و الأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها و بالأخص الفساتين التي تجمع بين الراقي ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.
تفضل ياسمين صبري أقتناء التصميمات المتناسقة مع قوامها و الصيحات التي تكشف عن رشاقتها مما يزيد من جاذبيتها و أناقتها، و يعتبر من أبرز أسرار أناقة ياسمين صبري هي أعتمادها على البراندات و مصممين الأزياء العالمية.
تميل ياسمين صبري إلي تنسيق قطع المجوهرات الألماسية و الحقائب و الأحذية الفخامة و الأنيقة التي تمنحها إطلالة متكاملة، و تنال إطلالات ياسمين صبري دائما إعجاب جمهورها و متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.
تعتمد ياسمين صبري أيضا على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها مما يكشف عن جمالها.
 

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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