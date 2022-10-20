بملابس محتشمة.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تثير الجدل| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لـ رجوة خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين، وذلك أثناء تجولهما في الديوان الملكي الهاشمي.



لفتت رجوة الأنظار في الصور بإطلالة محتشمة وبسيطة، حيث ارتدت جيبة متوسطة الطول باللون الأسود ونسقت معها قميص أبيض ذا أكمام طويلة ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أتسمت الجيبة بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، أكملت إطلالتها حقيبة صغيرة الحجم باللون الأبيض، مما زاد من أناقتها وجاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رجوة خطيبة ولي العهد الأردني على خصلات شعرها البني الفاتح المموج المنسدل على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.



رجوة خطيبة ولي العهد الأردني

رجوة خطيبة ولي العهد الأردني