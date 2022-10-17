استغنت عن حاجتين | ظهور مميز لـ زوجة حمدي الميرغني .. شاهد

حرصت إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام ، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة حمدي الميرغني في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت توب أسود ذا أكمام مكشوفة لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه بنطلون جينز ممزقًا.

زوجة حمدي الميرغني

لم تتزين زوجة حمدي الميرغني بالمجوهرات و الأكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة حمدي الميرغني على خصلات شعرها الانسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.