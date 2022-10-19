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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العقوبات وليس بوتين.. تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية تثير غضبا واسعا

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

أثارت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابتز أوروبا بإمدادات الغاز، وتسبب في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، غضب واسع.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل تصريحات فون دير لاين، واعتبروا كلامها شائن واتهموها بالكذب، ويرى المستخدمون أن السبب الرئيسي للأزمة يكمن في عدم رغبة أوروبا في التعاون مع روسيا والعقوبات المفروضة على موسكو.

وكتب أحد المستخدمين: "من المؤكد تقريبا أن روسيا منفتحة على إمدادات الغاز، ما الذي يفسر رفض شركة نقل الطاقة هذه تلبية الطلب في فصل الشتاء؟ بالطبع، يمكن أن يكون هذا فقط رغبة في خلق الفوضى والانقسام. كيف نفسر هذا التخريب المتعمد لإمدادات الطاقة الأوروبية؟، الضرر الناجم عن العقوبات لا رجوع فيه ويتجاوز بكثير الزيادة المؤقتة في أسعار الطاقة!".

وكتب آخر: "هذا ليس ابتزاز روسيا للغاز، كانت روسيا أكثر من راغبة في تزويد أوروبا بالغاز، لكن عبادتك الضعيفة لسياسة أمريكا هي التي أجبرتك على فرض عقوبات ضد روسيا".

وأضاف آخر: "بوتين مستعد لتزويد أوروبا بالإمدادات من خلال نورد ستريم 2، لذا فأنت تكذبين عندما تتحدثين عن ابتزاز الغاز".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن استهداف روسيا للمنشآت المدنية الأوكرانية خاصة شبكات الكهرباء بمثابة "جريمة حرب".

وقالت  فون دير لاين، إن "الهجمات الروسية ضد البنية التحتية بأوكرانيا جريمة حرب"، مشددة على ضرورة الوقوف بحزم ضد التلاعب الروسي بأسواق الطاقة.

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وأضافت: "سندرس كل الخيارات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة"، مشيرة إلى أن الكتلة الأوروبية تمكنت من "استبدال ثلثي واردات الغاز الروسي خلال 8 أشهر".

وتابعت: "الخطط المتبعة في إسبانيا والبرتغال لوضع حد لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء تستحق النظر في تنفيذها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وقالت فون دير لاين: "الأمر يستحق حقا أن يتم النظر فيه على مستوى الاتحاد الأوروبي. لا تزال هناك أسئلة يجب الإجابة عليها لكنني أريد أن أبذل قصارى جهدي".

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