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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس اتحاد عمال مصر : تبادل الخبرات الإعلامية والثقافية مع السعودية

صدى البلد

استقبلت شركة القاهرة لتكرير البترول اليوم وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ووفد اللجنة العمالية بشركة سابك السعودية، برئاسة ناصر سعيد الدوسري رئيس اللجنة العمالية.

وقال “جبران” : إن اللقاء أكد استمرار برامج الزيارات المتبادلة والتشاور والحوار بينهما في كافة القضايا العمالية التي تهم الجانبين والاتفاق على إعداد برامج تدريبية ودورات ثقافية مشتركة بين الجانبين والتنسيق في المواقف والآراء في كافة المحافل والمنتديات العربية والإقليمية والدولية الخاصة ببحث الأمور التي تهم الطبقة العاملة في البلدين.


واكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ان هذه الزيارة جاءت في اطار التفاهم والتعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيز أواصر علاقات الأخوة والصداقة بين النقابات العمالية بجمهورية مصر العربية ومثيلاتها بالمملكة العربية السعودية  ومن منطلق التقارب والتلاقي في وجهات النظر.

واشار “جبران ” الي أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات الإعلامية والثقافية والنقابية والعمالية من اجل زيادة التواصل الفكري والثقافي بين فئات الطبقة العاملة في البلدين والمشاركة بالرأي والمشورة في المقترحات الخاصة بحل مشاكل الطبقة العاملة باعتبارها ركيزة المجتمعات المتحضرة في عصرنا الحديث وأساس النهضة الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون والتشاور والتباحث بما يتعلق بتوطيد وتعميق أواصر علاقات الصداقة بين المنظمتين الشقيقتين على مختلف مستويات العمل النقابي.

كان في استقبال الوفد بشركة القاهرة لتكرير البترول المهندس يوسف التهامى، المهندس وليد جبريل مدير عام التكرير والتصنيع بالهيئة المصرية العامة للبترول، المهندس كريم أنور مدير إدارة التكرير والتصنيع بالهيئة المصرية العامة للبترول، عباس صابر امين الصندوق بالنقابة العامة، وعبدالله عبد الرحمن مشهور امين العلاقات العامة بالنقابة العامة، وعدد من أعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي للنقابة العامة، و اللجنة النقابية للشركه برئاسة اشرف السداوى، و مسعد جمعة المشرف العام للتثقيف و التدريب بالمؤسسة الثقافية و العمالية

رافق الوفد السعودى خلال الزيارة، برئاسة ناصر سعيد الدوسري رئيس اللجنه العمالية، والسيد عماد شريف مستشار منظمة العمل العربية ، وعبدالله العنزي نائب رئيس اللجنه، وخالد الخالدي مقرر اللجنه، وغسان الأحمدي عضو اللجنه، وسعود البوعينين عضو اللجنه، وعبدالله الغامدي عضو اللجنه  ، وراكان الشمري عضو اللجنه، وعبدالرحمن الخالدي عضو اللجنه، ونواف الهولي عضو اللجنه.

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