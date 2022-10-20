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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تعيين المعلمين الأخصائيين المساعدين المستوفين لتدريبات الأكاديمية المهنية بالقاهرة ... جامعة طنطا تتقدم 10 مراكز في تصنيف “QS Arab region”

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تحقيق التنمية.. جامعة حلوان: نحرص على رفع وعي الباحثين

يطلق مركز دعم البحث العلمي بـجامعة حلوان  العديد من الخدمات التي يقدمها للباحثين ، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

 

وكيل تعليم بورسعيد توزع مكافآت المدارس الفائزة في مسابقة احتفالات أكتوبر

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم إجراءات توزيع مكافآت المدارس التسعة الفائزة في مسابقة احتفالات 6 أكتوبر بحضور الأستاذ علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام.

 

تحرك عاجل من التعليم بعد وصول تحدي كتم الأنفاس لطلاب المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا، أعلنت خلاله أنها رصدت قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس التابعة لإدارات تعليمية مختلفة بممارسة لعبة خطرة تحمل اسم "تحدي كتم الأنفاس"، وخلال خطوات اللعبة يحدث حالة من الإغماء وتعرض حياة الطالب للخطر.

 

جامعة طنطا تتقدم 10 مراكز في تصنيف “QS Arab region”

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ارتقاء الجامعة في تصنيف QS الدولي للجامعات العربية لعام 2023 لتحتل المركز 61-70 عربيًا متقدمة بـ 10 مراكز عن نسخة التصنيف لعام 2022 مقارنة بمركز الجامعة 71-80 لعام 2022، مشيرًا إلى زيادة عدد الجامعات العربية المدرجة بالتصنيف لهذا العام إلى 199 جامعة بعد أن كان عددها في العام السابق 184 جامعة فقط.

 

أعمدة الخلق.. أحدث صور تلسكوب ناسا الفضائى جيمس ويب

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية  عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أحدث صور تلسكوب ناسا الفضائى جيمس ويب، وكانت الصورة مليئة بالنجوم لما يعرف بأعمدة الخلق، كما تم المقارنة بين ويب وبين تلسكوب هابل.

 

تعيين المعلمين الأخصائيين المساعدين المستوفين لتدريبات الأكاديمية المهنية بالقاهرة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، القرار رقم 552 بشأن اتخاذ إجراءات تعيين المعلمين الأخصائيين المساعدين الذين استـوفـوا البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنه ۲۰۰۷ وتعديلاته ولائحته التنفيذية على وظيفة معلم  أخصائي والبالغ عددهم ( ١٤) .

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