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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تتقدم 10 مراكز في تصنيف “QS Arab region”

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ارتقاء الجامعة في تصنيف QS الدولي للجامعات العربية لعام 2023 لتحتل المركز 61-70 عربيًا متقدمة بـ 10 مراكز عن نسخة التصنيف لعام 2022 مقارنة بمركز الجامعة 71-80 لعام 2022، مشيرًا إلى زيادة عدد الجامعات العربية المدرجة بالتصنيف لهذا العام إلى 199 جامعة بعد أن كان عددها في العام السابق 184 جامعة فقط.

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وأضاف أن الجامعة جاءت ضمن نسبة أفضل 31% من الجامعات العربية المشاركة، متقدمة في ترتيبها العربي للعام 2023، والمركز العاشر محليًا بين 33 جامعة مصرية، موضحا أن الجامعة حققت نسبة 16.9 % عربيًا في معيار السمعة التوظيفية، كما حققت الجامعة نسبة 88.9 % في البحث الدولي، ونسبة 49.7% في معيار التأثير الإلكتروني.
أكد رئيس الجامعة أن هذا يأتي كأحد مخرجات الخطة الاستراتيجية للجامعة ومستهدفاتها في المحورين السابع والعاشر بتحسين التصنيف الدولي ودعم التميز العلمي والتعاون الدولي والدراسات العليا والبحوث، وتعزيز ودعم ثقافة التميز والتنافسية للنهوض بالسمعة الأكاديمية والنشر الدولي، مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والباحثين في جامعة طنطا للارتقاء بالجامعة في مصاف الجامعات العالمية.

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ومن جانبه أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا، أن تصنيف QS للعالم العربي يعد واحدًا من أهم ثلاث تصنيفات دولية للجامعات، ويعتمد على عشرة معايير منها السمعة الأكاديمية والسمعة التوظيفية ونسبة أعضاء هيئة التدريس والبحث الدولي و التأثير الإلكتروني و نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دكتوراه و نسبة الاقتباسات و بحوث الكليات و نسبة أعضاء هيئة التدريس و الطلاب الدوليين.

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