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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والمصحف حبيب الملايين| يوسف الحسينى يوجه رسالة لـ السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظى بحب كبير من المصريين، ويقوم بعمل كل ما يحقق فائدة للمصريين على مدار السنوات المقبلة.

وأضاف يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولي، أنه على مدار 90 عامًا لم نفعل شئ بالرمال السوداء، مؤكدًا أن الرمال موجودة منذ مطلع الثلاثينيات.

ولفت إلى أن الرمال السوداء لا تقل أهمية من حجم الثروة البترولية، وأن استغلال الرمال السوداء يوفر فرص عمل كثيرة للمصريين.

وأشار إلى أن الرئيس دعى رجال الأعمال لـ عمل مشروعات خاصة بالرمال السوداء، وأن عوائد هذا المشروع تتحقق بعد عامين.

وأوضح أن الفرصة متاحة للجميع، و أن جميع المعلومات متوفرة للجميع، وكشف أن الدولة تتابع الموضوع منذ فترة، ولدينا أمل من تحقيق أموال من هذا المشروع.

يوسف الحسيني السيسي التاسعة الرمال السوداء الثروة البترولية

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