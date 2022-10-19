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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الألماني هنريك رودل مديراً فنياً لسلة الاتحاد السكندري

هنريك رودل
هنريك رودل

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي  في التعاقد مع الألمانى هنريك رودل المدير الفني السابق للمنتخب الألماني ( 53 ) عام  ، لقيادة زعيم الثغر في الموسم الجديد.
وتواصل  محمد مصيلحى رئيس النادى ولجنة كرة السلة برئاسة احمد عبد المجيد وعضوية حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس عضو مجلس الإدارة  مع الألمانى " هنريك "  من خلال تقنية الفيديو كونفرانس ، حيث يتواجد المدير الفني حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة لنجله بمدينة بوسطن الأمريكية 


ودار الحديث عن جميع الشئون الخاصة بالفريق الأول لكرة السلة وتطلعات مجلس الإدارة  وجماهير النادى العظيمة لعودة الفريق لمكانته الطبيعة كبطل دائم لكرة السلة المصرية ، و هو ما تفهمه وأكد عليه " هنريك "  خلال هذه المحادثة ، و بناء عليه تم الأتفاق معه ليتولى القيادة الفنية لزعيم الثغر في الموسم الجديد  

 و من المقرر أن يصل المدير الفني الألماني يوم 24 أكتوبر الجاري
و بدأ " هنريك "  مسيرته الاحترافية كلاعب كرة سلة  في سنة 1993 ومثّل منتخب بلاده و شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1992و حقق المركز الأول في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1993و أعتزل اللعب في عام 2004 ، و يمتلك أيضاً المدير الفني الجديد لسلة زعيم الثغر  سجلاً تدريبياً حافلاً أبرزها تولى القيادة الفنية للمنتخب الألماني لمدة أربع سنوات ( 2017 _ 2021 ) و قاد المنتخب الألماني في أولمبياد طوكيو 2021 
و أكد  محمد مصيلحي أنه مجلس إدارة النادي يسعى جاهداً من اجل عودة الفريق لسابق عهده كبطل دائم لجميع البطولات والألقاب من جديد لإسعاد جماهير زعيم الثغر العظيمة.

الاتحاد السكندري كرة السلة محمد مصيلحي سلة الاتحاد الفريق الأول لكرة السلة هنريك رودل

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