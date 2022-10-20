من قبل الزواج|محمد سامى يكشف سرا لأول مرة عن مي عمر

لو الراجل شك فى مراته يبقى مريض

أكد المخرج محمد سامى، أنه من الشخصيات الشكاكة ضد الشخصيات الغريبة، موضحًا :" على طول بشك فى اللى قدامي، لحين إثبات العكس".



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية:" بشك لما يكون فى اتفاق مع حد، و بفضل ".



وتابع :" الشك بيكون صحي لما يكون تجاه الشخصيات الغريبة، و يكون مرضى عندما يكون تجاه الشخصيات القريبة" وتابع :" لا يشك فى اى صديق له".

اتفاق من قبل الزواج



ولفت إلى أن زوجته مى عمر، لم تشك فيه بيوم من الأيام، وأن هناك اتفاق من قبل الزواج، وهو مبدأ الاحترام المتبادل.



وأوضح أنه فى حالة فقدان الاحترام فى البيت يفشل البيت، وأكد :" لو راجل شك فى مراته يبقى مريض، و المشكلة تكون فى الزوج، ويكون الشك مرضي".

