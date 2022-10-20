والد الطفل سليم مريض الضمور العضلي الشوكي: يتبقى أمامنا شهران فقط

كشف محمد عاطف، والد الطفل سليم المصاب بمرض ضمور العضلات، آخر تطورات الحالة الصحية لنجله، مؤكدا أن تم اكتشاف مرضه في سن 9 أشهر.



وأضاف محمد عاطف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc"، مساء اليوم الأربعاء، أن يتبقى أمامنا شهران فقط وحقنة العلاج تصل إلى 40 مليون جنيه.

وتابع أنه اكتشفنا أنه تم تشخص نجلي بشكل متأخر، وفي عمر عام لم يكن يظهر عليه الإصابة، والحقنة الواحدة قيمتها 40 مليون جنيه، وهي حقنة تؤخذ مرة واحدة وبمثابة علاج".

مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لعلاج الطفل

تابع: "قمنا بفتح حساب لجمع تبرعات لجمع قيمة الحقنة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وكان سليم عمره عام و10 أشهر، وأمامنا شهرين تقريبا لنتمكن من تجميع المبلغ وإعطاءه الدواء"، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لعلاج الطفل.