عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد الطفل سليم مريض الضمور العضلي الشوكي: يتبقى أمامنا شهران فقط

ضمور العضلات
ضمور العضلات

كشف محمد عاطف، والد الطفل سليم المصاب بمرض ضمور العضلات، آخر تطورات الحالة الصحية لنجله، مؤكدا أن تم اكتشاف مرضه في سن 9 أشهر.

 

txt

والد سليم: 635 ألف جنيه حجم التبرعات لعلاج نجلي من ضمور العضلات حتى الآن


وأضاف محمد عاطف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc"، مساء اليوم الأربعاء، أن يتبقى أمامنا شهران فقط وحقنة العلاج تصل إلى 40 مليون جنيه.
وتابع أنه اكتشفنا أنه تم تشخص نجلي بشكل متأخر، وفي عمر عام لم يكن يظهر عليه الإصابة، والحقنة الواحدة قيمتها 40 مليون جنيه، وهي حقنة تؤخذ مرة واحدة وبمثابة علاج".

 

مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لعلاج الطفل

 

تابع: "قمنا بفتح حساب لجمع تبرعات لجمع قيمة الحقنة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وكان سليم عمره عام و10 أشهر، وأمامنا شهرين تقريبا لنتمكن من تجميع المبلغ وإعطاءه الدواء"، مناشدا الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لعلاج الطفل.

 

 

محمد عاطف ضمور العضلات الطفل سليم الحالة الصحية أخبار التوك شو اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وسموحة الآن 2-0 في الدوري الممتاز

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

موضوعات متعلقة

انقذوا سليم باقي 35 يوما|تفاصيل استغاثة أهله لتجميع ثمن حقن ضمور العضلات

ترشيحاتنا

عيار 21 يتخطى 1100 جنيه.. أسعار الذهب اليوم 20-10-2022

هل يجوز التسبيح والذكر أثناء مشاهدة التلفزيون؟ .. علي جمعة يحسم الجدل

والد مهسا أميني يخرج عن صمته ويكذب رواية إيران عن مقتلها

إيران ترد على اتهامات توفير طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

أوكرانيا .. إعلان حالة التأهب الجوي في كييف

أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الخميس 20-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

طريقة عمل الحواوشي في المنزل.. أحلى من المحلات

أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بعد استخدام محمد رمضان صابونة الذهب..خبير مناعة يفجر مفاجأة عن هذا النوع

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ