ثروات مصر المدفونة.. كنوز نمتلكها غير الرمال السوداء توفر دخلا بالمليارات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بحضور عدد كبير من القيادات.

مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ

وجاء افتتاح مصنع الرمال السوداء؛ ليعطي أهمية لكنز مصر وليعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات.

ويعتبر مشروع الرمال السوداء واحدا من أهم المشروعات القومية في مصر التي كانت مجرد أحلام دامت على مدار العديد من العقود الماضية، وتحولت إلى واقع ملموس على يد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد البدء في عمليات الفصل والتكريك للرمال السوداء التي ستدر دخلاً على مصر.

وللحديث عن أهمية الرمال السوداء والاستفادة منها، قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن الثروة المعدنية والتعدين كنز وطني، لافتا: "الخريطة الجغرافية لبلادنا تكشف أن مساحة مصر مقسمة إلى 95% صحراء، وما نتواجد عليه من مدن وأرض زراعية 5% فقط".

ثروات معدنية فائقة تدر دخلا لمصر

وأضاف بخيت - الذي حل ضيفا على موقع "صدى البلد"، أن 95% من الصحراء بها ثورة معدنية، وبالتالي الاهتمام بـ الثورة المعدنية يجب أن يفوق الاهتمام بالزراعة وقناة السويس والغاز الطبيعي بحكم المساحة الجغرافية لأرض مصر على حد وصفه، "فمصر تزخر بثروات معدنية فائقة، ومثال على ذلك "منجم السكري" الذي ينتج 15 طن ذهب كل عام وسعر الطن 50 مليون دولار".

وأكد أن "الرمال السوداء هو المشروع (رقم 2) في التعدين في مصر، من حيث الحجم والأهمية والعائد الاقتصادي، فكانت الرمال السوداء تستعمل في كفر الشيخ في المباني وفي الخرسانات، فقام الرئيس السيسي بوقف الإهدار الذي يتم من خلال خامات استراتيجية".

وتابع: ونتيجة لذلك فهناك أثر بيئي إيجابي على المجتمع يتمثل في منع إهدار الثروة المعدنية والتي كانت تستخدم في العقار وكانت تعرض المواطنين للخطر، بجانب أن الرمال التي تستخرج من هذه الأماكن بالفعل يتم إعادتها للدولة للاستفادة منها مجددا في برامجها الاقتصادية المقبلة.

وأشار إلى أن "مشروع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ ينتج عنه كوادر مصرية مدربة وأخذت خبرات من أستراليا والصين ومن دول أخرى، تستطيع تقوم بتعدين الرمال على مستوى الجمهورية، لان الرمال السوداء ليس فقط على ساحل البحر المتوسط بل موجودة أيضا على ساحل البحر الأحمر والمتوسط وبحيرة ناصر".

خريطة الاقتصاد المصري والعالمي

وأوضح أن كل هذه الأماكن أصبحت هدفا للدولة، وأنها تقوم بعملية استكشافها وتقييمها ووضعها على خريطة الاقتصاد المصري أولا، ثم الاقتصاد العالمي، فبتالي سوق هذه الخامات مطلوبة فبتالي عنصر التسويق أصبح أساسي".

وتابع: بالفعل يوجد كثير من مصانع كانت تستخدم هذه العناصر من الخارج بالعملة الصعبة فبذلك الدولة منعت الفاتورة، فبتالي خففت العبء عن الدولة في العملة الصعبة، فهذا يمثل نقلة اقتصادية في مجال مشروع الرمال السوداء، فنأمل أن يتم النظر إلى المواقع الأخرى.

وقال أن ما تم من افتتاح مشروع الرمال السوداء فتح شهية المستثمر لنجاح لحدث ليكرر هذا المشروع في أماكن أخرى، وهذا يتمثل في القطاع الخاص، فالنماذج الناجحة هي التي تجذب الجميع ومثال على ذلك الذهب واستخراجه من باطن الأرض وليس على السطح كما يقول البعض.

وأكد أن" فكرة إنشاء الشركة قامت على استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض، أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليا وعالميا، بهدف تعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها إلى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة بدلًا من تسويقها كـ «مواد خام» مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري".