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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

برلماني: مشروع الرمال السوداء نقلة نوعية لتوطين الصناعات الدقيقة في مصر

النائب محمد زكي
النائب محمد زكي

ثمن الكاتب الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمجمع مصانع الرمال السوداء بالبرلس، مشيراً إلى أن هذا المشروع يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات الصناعية وتوطين الصناعات التكنولوجية في مصر.

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وقال «زكي»، في تصريح لـ «صدى البلد»، إن مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء بالبرلس تأكيد للاستثمار الأمثل للثروات المعدنية في مصر، بما يتناسب مع طموحات وآمال الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن للمشروع عائداً اقتصادياً مهماً فضلاً عن توفير فرص العمل الكريمة للشباب.

 

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، إلى البرلس منطقة واعدة للاستثمار اقتصادياً وسياسياً، وأن مشروع الرمال السوداء يمثل نقلة نوعية كبرى في توطين الصناعات الدقيقة والعلاقة جنباً إلى جنب هذا المشروع، متمنياً أن يكون هذا المشروع نواة لسلسلة مشروعات عملاقة في توطين الصناعات التكنولوجية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المُستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

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