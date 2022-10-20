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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ جيولوجيا:الرمال السوداء تتركز فيها معادن ثقيلة تستخدم بصناعة الإلكترونيات وهياكل الطائرات

الرمال السوداء
الرمال السوداء

أكد الدكتور محمد الألفى أستاذ الجيولوجيا بجامعة المنصورة، أنه سعيد بما يحدث فى مصر، وما حدث اليوم يعتبر استغلال لـ الثروات المصرية التى كانت غير مستغلة لفترة طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الرمال السوداء عبارة عن رمال تحتوى على معادن، و بها عناصر نادرة، وهذه الرمال ناتج عن التهوية ووتكون بالمناطق القريبة من نهر النيل.

ولفت إلى أن الكثير فى الماضى نادي كثيرًا باستغلال تل الرمال، ولكن لم يستجيب أحد، ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت الاستجابة.

وأشار إلى أن مصر لديها احتياطي كبير من الرمال السوداء، و المصنع الذي عمل اليوم سيخرج خامات مميزة، ونتمنى عمل أكثر من مجمع مصانع.

وتابع :" الرمال السوداء تتركز فيها معادن ثقيلة تستخدم فى صناعة الإلكترونيات و هياكل الطائرات و السيارات، وأنه سيتم استغلال تلك الرمال".

وكشف أنه فى الماضى كان يتم تصدير المواد الخام لـ الخارج، وبعد ذلك يتم شراء المنتجات بأموال كبيرة جدًا، ولا يتم استغلال ما نمتلكه.

أستاذ الجيولوجيا المنصورة جامعة المنصورة الثروات المصرية يوسف الحسيني التاسعة

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