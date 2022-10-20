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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

قصور الثقافة تواصل احتفالاتها بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

صدى البلد

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة إقامة احتفالاتها الفنية بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل، والتي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وتقام تحت رعاية ا.د. نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ضمن خطة الهيئة برئاسة المخرج هشام عطوة فى المشاركة بالاحتفالات والأعياد الرسمية، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بإقليم جنوب الصعيد برئاسة أحمد درويش، وتقام بمواقع فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد.

ففى ثالث أيام الاحتفالات وعلى مسرح فوزى فوزى الصيفى قدمت فرقه قنا للفنون الشعبية رقصات "فلاح، قصب، القلل القناوي، الفرح القناوي، التنورة"، تدريب الفنان أحمد فؤاد، وبقصر ثقافة دهميت قدمت فرقة توشكي للفنون الشعبية فقراتها الفنية على أغنيات "فخور انا يا عندية، جمري، نوبا، وسط الدايرة، غربة الاجر، نوبة دول"، تدريب محمد شريف، كما قدمت فرقة بنى سويف للفنون الشعبية بقصر ثقافة الرديسية رقصات "الفلاحة، الآلات الشعبية، الصرماتى، مبيض النحاس، التنورة، النوبة"، تدريب وائل عيد.

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فقرات الحضرة

 

وببيت ثقافة كلابشة قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية تبلوهات "التاتا، الكف، النجراشاد، فاصل غناء للفنان عادل عراب" تدريب مدحت محرم، وبنادي كهرباء صحارى عرضت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية  فقرات "الحضرة، غزل فلاحي، افراح الحصاد، سوق النحاس، غناوي الفرح، التنورة، نغمات شعبية"، تدريب شريف طلبه، وعلى مسرح بيت ثقافة غرب أسوان قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية فقرات "كامب شيزار، الحجالة، عرب العامرية، الحصان، التنورة، الشباك، اسكندراني"، تدريب ياسر عثمان.

قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية رقصات "الغزل، العصايا، المولد، التنورة، التحميلة"، على مسرح قصر ثقافة كوم امبو، تدريب محمود يحيى، فيما عرضت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تابلوهات "الصيادين، سمسميتي، بتغني لمين، الحجالة، الضمة، الاسمعلاوي، وفاصل غنائي للفنان ماهر كمال بقصر ثقافة توشكي، تدريب عمر عجمي، وبقصر ثقافة كركر قدمت فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية فقرات "المقرونة، الخزام، البادية، البلح"، تدريب محمد عبدالله محمد

رمسيس الثاني معبد أبو سمبل تعامد الشمس وزيرة الثقافة مسرح فوزى فوزى الصيفى بيت ثقافة كلابشة فرقة أسوان للفنون الشعبية

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