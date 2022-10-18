الحياة الزوجية الناجحة بثقافة البحر الأحمر.. ومحاضرة عن مهارات الفن التشكيلي

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية والثقافية بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبدالرحيم، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "الحياة الزوجية الناجحة" ألقاها عبد الهادى أحمد عبد الهادى وتحدث عن مفهوم الحياة الزوجية الناجحة ومن أهمها ومقوماتها إختيار شريك الحياة المناسب، واحترام الآخر وهو الركيزة الأساسية لبناء الحياة الزوجية السعيدة ومنها التعبير عن المشاعر التى تعبر عن الحب والتفاهم والطمأنينة بعيدًا عن العصبية، كما تحدث عن ضرورة الإهتمام بالمظهر والملبس وضرورة وجود الثقة بين الطرفين.

تحريك الضوء

وأقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة لتنمية مهارات الرسم مع الفنان التشكيلي خالد العجيمي حيث قسم المتدربين إلى مجموعتين الأولى الأصغر سنا قدم لها أسس الأشكال الهندسية ومهارة رسمها وبدأ في تدريب الأطفال على التخيل وتحويل الشكل المراد رسمة إلى أشكال مرسومة، والمجموعة الأكبر سنا تحدث معهم عن فكرة المنظور الشامل للشكل والبعد والإضاءة والظل، ثم نفذ تدريب عملي بإستخدام كشاف المحمول والقلم مع تحريك الضوء وتأثيره في تحرك الظل وطوله وقصره.

تعليم العزف

واستكمل قصر ثقافة الغردقة ورشة تعليم العزف علي العود مع الفنان محمد عمر، إلى جانب استمرار ورشة الحساب الذهني مع المدربة حنان عبد الشافى باستخدام طرق حديثة للحساب عن طريق الأصابع والمعداد والحل الذهنى، بينما نظمت مكتبة الخالدين بسفاجا أمسية شعرية للشاعر شاذلي عبدالعزيز حيث ألقى قصيدة بعنوان "عشان كده"

وعقد بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "فضل المرأة الريفية" ألقاها سعد أبو الفضل حامد أوضح أنه لا بدمن إستثمار جهود المرأة الريفية بقوة للنهوض بها وتحسين أوضاعها لجعلها قادرة على العطاء فى الزراعة والصناعة فلديها أعباء كبيرة بداية من منزلها، وتربية الأبناء والزراعة والصناعة وتربية الدواجن ورعاية المواشي، فلابد من تقديم وتوفير إحتياجاتها وتطوير مهارتها وتقديم التوعية الصحية والاجتماعية والإرشادات لها لتصبح أكثر تأثيرا و فاعلية في المجتمع.