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ثقافة

فاروق حسني يستقبل مستشار رئيس الجمهورية ويشيد بمجهوده العظيم داخل العاصمة الإدارية

صدى البلد

استقبل الفنان الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق السيد اللواء محمد أمين مستشار مستشار السيد رئيس الجمهورية أمس الأحد. 

ووفقًا لما كتبه فاروق حسني على صفحته الشخصية “فيسبوك فقد قال: ”سعدت كثيراً أمس بزيارة السيد اللواء محمد أمين مستشار السيد رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، فهذه الشخصية الكبيرة لها كل التقدير والاحترام لما قام به من مجهود عظيم بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة". 

وأضاف فاروق حسني: “هذا المشروع الصرح الذي يعد صورة متكاملة لحضارة مصر القديمة والحديثة، وإضافة لرصيد مصر الثقافي والفني الحديث وأود أن أتقدم له بالشكر والإعزاز علي إهدائه لي درع مدينة الفنون والثقافة، متمنياً لسيادته وللمدينة التوفيق والنجاح والازدهار”.

 

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مسابقة فاروق حسني 

 

 

الجدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون قد أعلنت في وقت سابق عن فتح  باب الاشتراك في جوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون - الدورة الرابعة لعام 2023.

 

وتتضمن الجوائز مسابقات «التصوير - الرسم – العمارة – النحت – النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي»، ويتم تقديم طلبات الاشتراك من خلال صفحة التسجيل في المسابقات والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الرابط التالي: http://apply.faroukhosnyfoundation.org وتُقبل المشاركات بدءً من الساعة «00:01» بتاريخ الأول من سبتمبر 2022.

 

وتقبل المشاركات في مسابقات التصوير «الرسم»، والنقد الفني «التشكيلي»، التصوير الفوتوغرافي، حتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من نوفمبر 2022 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

 

كما تُقبل المشاركات في مسابقة النحت حتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من ديسمبر 2022 بتوقيت جمهورية مصر العربية، والمشاركات في مسابقة العمارة حتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من يناير 2023 بتوقيت جمهورية مصر العربية، ولن تقبل أية مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحدّد.

 

شروط الاشتراك في مسابقة مؤسسة فاروق حسني

ومن أبرز شروط المشاركة أن يكون المتسابق مصري الجنسية وألا يتجاوز عمره 40 عاما، في 1 يناير 2023، وللتعرف على شروط التقديم في المسابقات والقواعد المنظمة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة فاروق حسني: https://bit.ly/3QPZPWn .
 

فاروق حسني اللواء محمد أمين رئيس الجمهورية صندوق تحيا مصر العاصمة الإدارية الجديدة

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