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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فوز 3 كتاب من الجزائر وتونس وعُمان بـ جائزة كتارا للرواية العربية

صدى البلد

أعلنت جائزة كتارا للرواية العربية أمس الجمعة، أسماء الفائزين في دورتها الثامنة التي تنافس على جوائزها 1483 عملاً ضمن 5 فئات.

وذهبت الجائزة عن فئة الرواية العربية المنشورة لكلّ من الجزائري عز الدين جلاوجي عن رواية "عناق الأفاعي"، والتونسية نبيهة العيسي عن رواية "أحلام متقاطعة"، والعُمانية بشرى خلفان عن رواية "دلشاد.. سيرة الجوع والشبع".

وعن فئة الرواية القطرية فاز أحمد عبد الملك عن رواية "دخان.. مذكّرات دبلوماسي سابق" الصادرة عن دار "بلاتنيوم بوك" للنشر والتوزيع.

وفي فئة روايات الفتيان، ذهبت الجائزة إلى كلّ من عبد اللطيف النيلة من المغرب عن رواية "الرحلة العجيبة إلى الحمراء"، وعماد دبوسي من تونس عن رواية "المدن المخفيّة"، ومحمد عاشور هاشم من مصر عن رواية "حروب صغيرة".

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فئة الروايات العربية

 

أما عن فئة الروايات العربية غير المنشورة، ففاز كلّ من عبد القادر مضوي من السودان عن "بحر وحنين"، وملك اليمامة القاري من سوريا عن "أرامل السكر"، ومواطنه نور الدين الهاشمي عن "البرج".

وفي فئة البحث والدراسات النقدية فاز 3 مغاربة هم، سعيد يقطين عن دراسة "السرديات التطبيقية.. قراءات في سردية الرواية العربية"، وسعيد الفلاق عن دراسة "السرديات من النظرية البنيوية إلى المقاربة الثقافية، وعبد المجيد نوسي عن دراسة "النصّ المركّب: دراسة في أنساق النص الروائي العربي المعاصر".

ويصل إجمالي قيمة الجوائز المقدّمة في الفئات الخمس إلى 345 ألف دولار، فضلاً عن ترجمة الروايات الفائزة إلى الإنجليزية والفرنسية.

جائزة كتارا جائزة كتارا للرواية العربية بشرى خلفان دلشاد سيرة الجوع والشبع عناق الأفاعي نبيهة العيسي دخان مذك رات دبلوماسي سابق

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